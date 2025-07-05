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عربي-دولي
تُستخدم في غزة.. تفاصيل عن "عبوات بسيطة" تقلق الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
05-07-2025
|
16:54
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كشف خبير عسكري بارز أن فصائل
المقاومة
الفلسطينية
في
قطاع غزة
تستخدم أسلحة متنوعة تنجح في إلحاق خسائر كبيرة بقوات
الاحتلال
المتوغلة في مناطق القطاع.
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وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، إن سرايا
القدس
- الجناح العسكري لحركة
الجهاد الإسلامي
– تستخدم عبوة "ثاقب"، وهي محلية الصنع، وأضاف: "أما
كتائب القسام
-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فتستخدم عبوة (شواظ)، وفيها أنواع متعددة، ويصل وزنها إلى 21 كيلوغراما، وقادرة على اختراق من 60 إلى 65 سنتيمترا في الآليات".
وكانت سرايا القدس أعلنت قبل أيام أن مقاتليها دمروا دبابة ميركافا إسرائيلية متوغلة في منطقة عبسان الكبيرة شرقي
خان يونس
جنوبي القطاع، بعد تفجير عبوة جانبية من نوع "ثاقب".
كذلك، هناك أيضاً عبوات العمل الفدائي التي يتم إلصاقها على الآليات وتدميرها من النقطة صفر، إضافة إلى عبوات تلفزيونية وأنواع أخرى.
ويقول العقيد الفلاحي إن عامل الأرض يساعد مقاتلي المقاومة على زرع العبوات في مناطق تقدم مدرعات وآليات
قوات الاحتلال الإسرائيلي
.
وكثيراً ما قام مقاتلو المقاومة بالذهاب مباشرة نحو الآلية أو الدبابة
الإسرائيلية
وإلصاق عبوة العمل الفدائي بها والانسحاب.
ونفذت فصائل المقاومة في الآونة الأخيرة سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات جيش الاحتلال
الإسرائيلي
المتوغلة في شمال القطاع وجنوبه، مما تسبب في ارتفاع فاتورة خسائره.
ورغم الخسائر التي يتكبدها خلال توغلات قواته في مناطق القطاع، فإن الجيش الإسرائيلي زعم في وقت سابق أنه يسيطر على 60% من غزة، وسيسيطر على 80%، لكنه حذر من أن ما بعد ذلك سيشكل خطراً على سلامة الأسرى.
(الجزيرة نت)
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