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سلاح الجو الأميركي يعترض طائرة فوق نادي ترامب للغولف

Lebanon 24
05-07-2025 | 23:42
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أقلعت مقاتلات سلاح الجو الأميركي أمس السبت، بعد دخول طائرة مدنية المجال الجوي المحظور فوق نادي الغولف في بيدمنستر بولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب متواجدا.
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وقالت القيادة المشتركة للدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) في البيان إن المقاتلات "قامت باعتراض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المؤقت المحظور فوق بيدمنستر".

وقد شهدت المنطقة سابقا عدة انتهاكات مماثلة. وأوضح العسكريون أن الطائرة المدنية "تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة".

وكان ترامب قد وصل سابقا إلى نادي الغولف المذكور الذي يمتلكه. ولا يوجد في جدول الرئيس الأميركي أي فعاليات عامة يوم 5 تموز، لكنه عادة يقضي ترامب عطلات نهاية الأسبوع في نادي الجولف هذا. (روسيا اليوم)
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