بالفيديو: تكساس تغرق.. وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط دمار الفيضانات

#عاجل ‼️
24 قتيلاً على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة في فيضانات "مروعة" في #تكساس- الولايات المتحدة 🇺🇸 #txwx
تسببت أمطار غزيرة في فيضانات مفاجئة على طول نهر "غوادالوبي" في ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، إضافة إلى 25 شخصاً، أُدرجوا في… pic.twitter.com/pVCdC6mJk4
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 5, 2025
#عاجل ‼️
24 قتيلاً على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة في فيضانات "مروعة" في #تكساس- الولايات المتحدة 🇺🇸 #txwx
تسببت أمطار غزيرة في فيضانات مفاجئة على طول نهر "غوادالوبي" في ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، إضافة إلى 25 شخصاً، أُدرجوا في… pic.twitter.com/pVCdC6mJk4