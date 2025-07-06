Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: تكساس تغرق.. وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط دمار الفيضانات

Lebanon 24
06-07-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1387345-638873830635507954.jpg
Doc-P-1387345-638873830635507954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل فرق الإنقاذ الأميركية، اليوم السبت، عملياتها المكثفة بحثاً عن 27 فتاة فُقدن من مخيم صيفي يقع على ضفة نهر في ولاية تكساس، بعدما اجتاحت المنطقة فيضانات مفاجئة نجمت عن أمطار غزيرة يوم أمس الجمعة، وأودت بحياة 43 شخصاً على الأقل، بينهم 15 طفلاً، مع تحذيرات من هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأعلن مسؤولون ارتفاع حصيلة الضحايا، في وقت تتسارع فيه عمليات الإجلاء والإنقاذ. وقال ليثا، أحد المسؤولين المحليين، إنه "تم إجلاء أكثر من 850 شخصاً، إضافة إلى نقل ثمانية مصابين إلى المستشفيات".
 
Advertisement


من جهته، أعلن حاكم تكساس، غريغ أبوت، خلال مؤتمر صحافي، توسيع نطاق حالة الطوارئ في الولاية، مشيراً إلى أنه سيطلب دعماً فيدرالياً إضافياً من الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح رئيس إدارة الطوارئ في تكساس، نيم كيد، أن فرق الإنقاذ البرية والجوية والمائية تواصل عمليات التمشيط على امتداد نهر غوادلوبي بحثاً عن ناجين وجثث الضحايا، مؤكداً أن عمليات البحث ستستمر حتى العثور على جميع المفقودين.

وكانت الفيضانات الكارثية قد بدأت مع تساقط أمطار غزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر غوادلوبي بنحو ثمانية أمتار خلال 45 دقيقة فقط، ما تسبب بفيضانات عارمة اجتاحت وسط تكساس.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الأوضاع لا تزال مقلقة، مع توقع استمرار تساقط الأمطار، مشيرة إلى أن "الجريان المفرط قد يؤدي إلى فيضان الأنهار والخلجان والجداول، إضافة إلى المناطق المنخفضة والمعرضة للخطر". (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
قائد شرطة ولاية تكساس: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 27 شخصا واستمرار جهود البحث
lebanon 24
06/07/2025 13:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مسيّرة تنقذ شابا من فوق سطح منزله وسط فيضانات جارفة
lebanon 24
06/07/2025 13:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 50 شخصا
lebanon 24
06/07/2025 13:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
lebanon 24
06/07/2025 13:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:33 | 2025-07-06
06:24 | 2025-07-06
06:21 | 2025-07-06
06:07 | 2025-07-06
06:00 | 2025-07-06
05:30 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24