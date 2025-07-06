30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أزمة الوقود في غزة تصل إلى ذروتها.. تحذيرات من كارثة صحية وشيكة
Lebanon 24
06-07-2025
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت
وزارة الصحة
في
قطاع غزة
من تفاقم أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، مؤكدة أن المؤشرات الحالية بلغت مستويات غير مسبوقة، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة تهدد حياة الآلاف.
Advertisement
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن هذه الأزمة تُفاقم بشكل خطير حالة الاستنزاف التي تعانيها المنظومة الصحية، مع الإشارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات عاملة بالكاد يواصل تقديم خدماته تحت ضغط هائل.
وأضافت الوزارة أن تزايد أعداد الإصابات الحرجة جرّاء العدوان
الإسرائيلي
المستمر يُضاعف الحاجة لضمان استمرارية عمل المولدات الكهربائية، خاصة في الأقسام الحيوية مثل غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال.
واتّهمت الوزارة السلطات
الإسرائيلية
بتعمد منع إدخال كميات الوقود الكافية لتشغيل المرافق الصحية، معتبرة أن ما يُسمح بإدخاله لا يكفي سوى لفترات قصيرة، ما يضع المستشفيات أمام شبح التوقف الكامل في أي لحظة.
وحذرت من أن استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة وطارئة، مثل إجراءات الترشيد الصارمة، لم يعد مجديًا في ظل الوضع الكارثي الحالي، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية في المستشفيات تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الحد الأدنى من التشغيل، وسط استنزاف غير مسبوق للموارد البشرية والفنية.
ويُذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل منذ 2 آذار 2025 منع إدخال المستلزمات الطبية والوقود إلى القطاع، بعد تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما فاقم من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل خطير. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الدولي يحذر: غزة تواجه كارثة إنسانية بسبب نفاد الوقود
Lebanon 24
الاتحاد الدولي يحذر: غزة تواجه كارثة إنسانية بسبب نفاد الوقود
06/07/2025 13:50:29
06/07/2025 13:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة: المساعدات شحيحة ومعاناة السكان تتصاعد
Lebanon 24
تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة: المساعدات شحيحة ومعاناة السكان تتصاعد
06/07/2025 13:50:29
06/07/2025 13:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ملايين الإسرائيليين في الملاجئ والجبهة الداخلية تجدد تحذيراتها من هجوم إيراني وشيك
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ملايين الإسرائيليين في الملاجئ والجبهة الداخلية تجدد تحذيراتها من هجوم إيراني وشيك
06/07/2025 13:50:29
06/07/2025 13:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفيات الحكومية: مطالبة "المالية" بإعادة تسديد السلف تنذر بكارثة صحية
Lebanon 24
المستشفيات الحكومية: مطالبة "المالية" بإعادة تسديد السلف تنذر بكارثة صحية
06/07/2025 13:50:29
06/07/2025 13:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجل دين إيراني بارز أصدر فتوى ضدّ ترامب ونتنياهو
Lebanon 24
رجل دين إيراني بارز أصدر فتوى ضدّ ترامب ونتنياهو
06:46 | 2025-07-06
06/07/2025 06:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء تفكيك متفجرات.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
أثناء تفكيك متفجرات.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني
06:33 | 2025-07-06
06/07/2025 06:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: واشنطن ستحتفظ بقوات "ضخمة" في الشرق الأوسط
Lebanon 24
البنتاغون: واشنطن ستحتفظ بقوات "ضخمة" في الشرق الأوسط
06:24 | 2025-07-06
06/07/2025 06:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالآلاف... إلى أين غادر الإسرائيليون خوفاً من الحرب؟
Lebanon 24
بالآلاف... إلى أين غادر الإسرائيليون خوفاً من الحرب؟
06:21 | 2025-07-06
06/07/2025 06:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوعين من الإغلاق.. دولة أوروبية تفتح سفارتها في طهران
Lebanon 24
بعد أسبوعين من الإغلاق.. دولة أوروبية تفتح سفارتها في طهران
06:07 | 2025-07-06
06/07/2025 06:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
00:09 | 2025-07-06
06/07/2025 12:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"انكسرت الجرة".. هل يجد باسيل حليفا جديدا؟
Lebanon 24
"انكسرت الجرة".. هل يجد باسيل حليفا جديدا؟
10:30 | 2025-07-05
05/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
23:21 | 2025-07-05
05/07/2025 11:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من سوريا.. قرار جديد بشأن لبنان (صور)
Lebanon 24
من سوريا.. قرار جديد بشأن لبنان (صور)
15:11 | 2025-07-05
05/07/2025 03:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن استعداد "حزب الله" مناقشة ملف سلاحه
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن استعداد "حزب الله" مناقشة ملف سلاحه
12:19 | 2025-07-05
05/07/2025 12:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:46 | 2025-07-06
رجل دين إيراني بارز أصدر فتوى ضدّ ترامب ونتنياهو
06:33 | 2025-07-06
أثناء تفكيك متفجرات.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني
06:24 | 2025-07-06
البنتاغون: واشنطن ستحتفظ بقوات "ضخمة" في الشرق الأوسط
06:21 | 2025-07-06
بالآلاف... إلى أين غادر الإسرائيليون خوفاً من الحرب؟
06:07 | 2025-07-06
بعد أسبوعين من الإغلاق.. دولة أوروبية تفتح سفارتها في طهران
06:00 | 2025-07-06
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
06/07/2025 13:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
06/07/2025 13:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
06/07/2025 13:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24