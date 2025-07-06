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أزمة الوقود في غزة تصل إلى ذروتها.. تحذيرات من كارثة صحية وشيكة

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:58
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حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، مؤكدة أن المؤشرات الحالية بلغت مستويات غير مسبوقة، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة تهدد حياة الآلاف.
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن هذه الأزمة تُفاقم بشكل خطير حالة الاستنزاف التي تعانيها المنظومة الصحية، مع الإشارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات عاملة بالكاد يواصل تقديم خدماته تحت ضغط هائل.

وأضافت الوزارة أن تزايد أعداد الإصابات الحرجة جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر يُضاعف الحاجة لضمان استمرارية عمل المولدات الكهربائية، خاصة في الأقسام الحيوية مثل غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال.

واتّهمت الوزارة السلطات الإسرائيلية بتعمد منع إدخال كميات الوقود الكافية لتشغيل المرافق الصحية، معتبرة أن ما يُسمح بإدخاله لا يكفي سوى لفترات قصيرة، ما يضع المستشفيات أمام شبح التوقف الكامل في أي لحظة.

وحذرت من أن استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة وطارئة، مثل إجراءات الترشيد الصارمة، لم يعد مجديًا في ظل الوضع الكارثي الحالي، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية في المستشفيات تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الحد الأدنى من التشغيل، وسط استنزاف غير مسبوق للموارد البشرية والفنية.

ويُذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل منذ 2 آذار 2025 منع إدخال المستلزمات الطبية والوقود إلى القطاع، بعد تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما فاقم من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل خطير. (روسيا اليوم)
 
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