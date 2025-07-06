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عربي-دولي
صاروخ يمنيّ يضرب إسرائيل.. مطارٌ تحت القصف "إنتقاماً لغزة"
Lebanon 24
06-07-2025
|
03:07
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "
الحوثي
"، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ باليسيتي فرط صوتي من نوع "
فلسطين
2" باتجاه
مطار اللد
الإسرائيلي
في
منطقة يافا
المُحتلة.
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وذكر المتحدث أنَّ العملية "حققت هدفها بنجاح"، مشيراً إلى أنها تسببت بهروب المستوطنين الإسرائيليين وتوقف حركة
المطار
.
وأوضح المتحدث أن هذه العملية "جاءت رداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحقّ
سكان غزة
".
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