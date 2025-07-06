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صاروخ يمنيّ يضرب إسرائيل.. مطارٌ تحت القصف "إنتقاماً لغزة"

Lebanon 24
06-07-2025 | 03:07
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "الحوثي"، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ باليسيتي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" باتجاه مطار اللد الإسرائيلي في منطقة يافا المُحتلة.
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وذكر المتحدث أنَّ العملية "حققت هدفها بنجاح"، مشيراً إلى أنها تسببت بهروب المستوطنين الإسرائيليين وتوقف حركة المطار.
 
وأوضح المتحدث أن هذه العملية "جاءت رداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحقّ سكان غزة".
 

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