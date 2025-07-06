صاروخ يمنيّ يضرب إسرائيل.. مطارٌ تحت القصف "إنتقاماً لغزة"

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة " "، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ باليسيتي فرط صوتي من نوع " 2" باتجاه في المُحتلة.

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وذكر المتحدث أنَّ العملية "حققت هدفها بنجاح"، مشيراً إلى أنها تسببت بهروب المستوطنين الإسرائيليين وتوقف حركة .

وأوضح المتحدث أن هذه العملية "جاءت رداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحقّ ".