موسكو: الحوار مع واشنطن مستمر دون تحديد موعد

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أعلنت المتحدثة باسم الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد، أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات بين والولايات المتحدة لم يُحدد بعد، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحوار بين البلدين مستمر رغم التوترات العالقة.وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها الروسية، أن جولتين من المشاورات عُقدتا في وقت سابق بشأن أسباب التصعيد في العلاقات بين وواشنطن، مشيرة إلى أن جولة ثالثة كانت مقررة لكنها تأجلت بناءً على طلب الجانب الأميركي.وأضافت: "من الطبيعي أن النتائج المرجوة لم تتحقق بالكامل، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعلاقات خلال فترتي حكم الرئيسين وباراك أوباما"، معتبرة أن بعض الملفات أُحرز فيها تقدم مبدئي، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتسوية باقي .وأكدت زاخاروفا أن الاتصالات لم تنقطع تمامًا، موضحة أن هناك تواصلاً نشطاً بين السفارة الروسية في ووزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب استمرار القنوات الدبلوماسية في موسكو.وشددت المتحدثة الروسية على أن موسكو وواشنطن لم تقطعا العلاقات الدبلوماسية رسميًا في أي لحظة، رغم ما وصفته بمحاولات الإدارات الأميركية السابقة لتضييق الخناق على عمل البعثات الدبلوماسية والتجارية والإعلامية الروسية داخل .وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من المحادثة الهاتفية التي جرت بين ونظيره الأميركي في 3 تموز الجاري، والتي استمرت قرابة الساعة، في مؤشر جديد على بقاء قنوات الحوار مفتوحة بين القوتين رغم الخلافات المتصاعدة. (العربية)