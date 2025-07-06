موسكو: الحوار مع واشنطن مستمر دون تحديد موعد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد، أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا
والولايات المتحدة لم يُحدد بعد، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحوار بين البلدين مستمر رغم التوترات العالقة.
وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام
الروسية، أن جولتين من المشاورات عُقدتا في وقت سابق بشأن أسباب التصعيد في العلاقات بين موسكو
وواشنطن، مشيرة إلى أن جولة ثالثة كانت مقررة لكنها تأجلت بناءً على طلب الجانب الأميركي.
وأضافت: "من الطبيعي أن النتائج المرجوة لم تتحقق بالكامل، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعلاقات خلال فترتي حكم الرئيسين الديمقراطيين جو بايدن
وباراك أوباما"، معتبرة أن بعض الملفات أُحرز فيها تقدم مبدئي، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتسوية باقي القضايا
.
وأكدت زاخاروفا أن الاتصالات لم تنقطع تمامًا، موضحة أن هناك تواصلاً نشطاً بين السفارة الروسية في واشنطن
ووزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب استمرار القنوات الدبلوماسية في موسكو.
وشددت المتحدثة الروسية على أن موسكو وواشنطن لم تقطعا العلاقات الدبلوماسية رسميًا في أي لحظة، رغم ما وصفته بمحاولات الإدارات الأميركية السابقة لتضييق الخناق على عمل البعثات الدبلوماسية والتجارية والإعلامية الروسية داخل الولايات المتحدة
.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ونظيره الأميركي دونالد ترامب
في 3 تموز الجاري، والتي استمرت قرابة الساعة، في مؤشر جديد على بقاء قنوات الحوار مفتوحة بين القوتين رغم الخلافات المتصاعدة. (العربية)