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عربي-دولي
ماكرون يزور بريطانيا الثلاثاء.. ويترأس اجتماعا حول أوكرانيا
Lebanon 24
06-07-2025
|
05:08
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يبدأ
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
زيارة دولة للمملكة المتحدة، الثلاثاء، حيث يلقي خطابا أمام
البرلمان
البريطاني
، ويشارك في ترؤس اجتماع بشأن
أوكرانيا
، في وقت تسعى لندن لتعزيز علاقاتها مع
أوروبا
بعد خروج
بريطانيا
من
الاتحاد الأوروبي
عام 2016 (بريكست).
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ودعا الملك تشارلز الثالث، الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت، للقيام بزيارة رسمية تستمر 3 أيام يعقد ماكرون خلالها محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال القمة
الفرنسية
البريطانية
الـ 37، الخميس.
وتتركز المحادثات على دعم أوكرانيا والجهود المشتركة لوقف الهجرة غير القانونية عبر المانش وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وأفاد قصر الإليزيه، الجمعة، بأن "هذه أول زيارة دولة للمملكة المتحدة يقوم بها رئيس دولة في الاتحاد
الأوروبي
منذ بريكست"، في إشارة إلى خروج بريطانيا من التكتل بعد استفتاء جرى عام 2016.
وأضاف: "إنها الأولى منذ أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى ما وصفه بـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين
المملكة
المتحدة وأوروبا".
وأثناء الزيارة، يعقد ماكرون وستارمر القمة الفرنسية البريطانية في لندن، الخميس، والتي ستبحث فرص تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال قصر الإليزيه إنه سيتم "تكييف (الاتفاقيات) مع هذا الواقع الاستراتيجي المتغيّر بشكل جوهري"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وسيرأس ماكرون وستارمر محادثات تجمع البلدان "الراغبة" في تعزيز دفاعات كييف في مواجهة
موسكو
.
وسيعقد الزعيمان محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء
الإيطالية
جورجيا ميلوني، بحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية. (العربية)
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