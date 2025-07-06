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إقتصاد

الصين تفتتح مساراً جديداً للطيران المدني

Lebanon 24
06-07-2025 | 05:26
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أعلنت الصين عن افتتاح امتداد ثالث لمسار الرحلات الجوية "إم 503"، قرب الخط الفاصل في مضيق تايوان، ما أثار احتجاجا من تايبيه، التي اعتبرت الخطوة "محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم"، على حد قولها.
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ويمتدّ الخط الجديد "دبليو 121" من البرّ الرئيسي الصيني باتجاه تايوان، ويأتي قبيل بدء مناورات "هان كوانغ" العسكرية السنوية في تايوان، والتي تحاكي هجوما صينيا محتملا.
 
وتُعدّ هذه الخطوة الثالثة بعد فتح امتدادي "دبليو 122" و"دبليو 123" العام الماضي، إذ تؤكد بكين أن الهدف من هذه الخطوات تحسين السلامة الجوية وتقليل التأخير، في حين تصرّ تايوان على أن "أي تعديل يجب أن يتمّ بالتنسيق المسبق". (سبوتنيك)
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