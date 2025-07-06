الصين تفتتح مساراً جديداً للطيران المدني

أعلنت عن افتتاح امتداد ثالث لمسار الرحلات الجوية "إم 503"، قرب الخط الفاصل في ، ما أثار احتجاجا من تايبيه، التي اعتبرت الخطوة "محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم"، على حد قولها.

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ويمتدّ الخط الجديد "دبليو 121" من البرّ الصيني باتجاه تايوان، ويأتي قبيل بدء مناورات " " العسكرية السنوية في تايوان، والتي تحاكي هجوما صينيا محتملا.

وتُعدّ هذه الخطوة الثالثة بعد فتح امتدادي "دبليو 122" و"دبليو 123" العام الماضي، إذ تؤكد أن الهدف من هذه الخطوات تحسين السلامة الجوية وتقليل التأخير، في حين تصرّ تايوان على أن "أي تعديل يجب أن يتمّ بالتنسيق المسبق". (سبوتنيك)