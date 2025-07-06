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إسرائيل تدرس إقامة منطقة جنوب غزة... ما الهدف منها؟

Lebanon 24
06-07-2025 | 05:30
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "إسرائيل تدرس إقامة "منطقة إنسانية" جنوبي قطاع غزة لتجميع سكان القطاع و"تمكين حكم مدني منزوع السلاح" بعيدا عن حماس".
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وأضافت: "ستكون "المنطقة الإنسانية" المكان الذي سيعيش فيه سكان قطاع غزة "حتى إعادة إعمار القطاع".
 
 
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