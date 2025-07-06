إسرائيل تدرس إقامة منطقة جنوب غزة... ما الهدف منها؟

أفادت القناة 12 أن " تدرس إقامة "منطقة إنسانية" جنوبي لتجميع سكان القطاع و"تمكين حكم مدني منزوع السلاح" بعيدا عن ".

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وأضافت: "ستكون "المنطقة الإنسانية" المكان الذي سيعيش فيه سكان قطاع غزة "حتى إعادة إعمار القطاع".