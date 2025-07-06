Advertisement

عربي-دولي

بعد أسبوعين من الإغلاق.. دولة أوروبية تفتح سفارتها في طهران

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1387468-638874042158435005.png
Doc-P-1387468-638874042158435005.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران، والتي تمثل المصالح الأميركية في إيران، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل.
Advertisement

وقالت وزارة الخارجية الاتحادية في بيان: "عادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو وفريق عمل صغير إلى طهران، السبت، برا عبر أذربيجان"، مؤكدةً أن "السفارة ستستأنف أعمالها تدريجيا".
 
وأُغلقت السفارة أبوابها في 20 حزيران وسط الحرب بين إيران وإسرائيل. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
الخارجية السويسرية: إعادة فتح سفارتنا في طهران بعد إغلاق موقت منذ 20 حزيران
lebanon 24
06/07/2025 22:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
موقتاً... سلوفاكيا قررت إغلاق سفارتها في طهران
lebanon 24
06/07/2025 22:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران مؤقتا وإجلاء كل موظفيها
lebanon 24
06/07/2025 22:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية التشيكية: إغلاق السفارة التشيكية في طهران موقتا
lebanon 24
06/07/2025 22:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:08 | 2025-07-06
15:00 | 2025-07-06
14:49 | 2025-07-06
14:38 | 2025-07-06
14:21 | 2025-07-06
14:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24