بعد أسبوعين من الإغلاق.. دولة أوروبية تفتح سفارتها في طهران

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أعلنت ، الأحد، إعادة فتح سفارتها في ، والتي تمثل المصالح الأميركية في ، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل.وقالت في بيان: "عادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو وفريق عمل صغير إلى طهران، السبت، برا عبر أذربيجان"، مؤكدةً أن "السفارة ستستأنف أعمالها تدريجيا".