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عربي-دولي
بالآلاف... إلى أين غادر الإسرائيليون خوفاً من الحرب؟
Lebanon 24
06-07-2025
|
06:21
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كشفت صحيفة "
إسرائيل
هيوم"
الإسرائيلية
أنّ دراسة أُجريت خلال الأسبوع الماضي، أفادت أن نحو 10000 إسرائيلي انتقلوا إلى
اليونان
، منذ بداية الحرب على
قطاع غزة
في تشرين الأول 2023.
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وبحسب الدراسة، فإنّ جزءاً من المغادرين اشتروا عقارات في اليونان، بينما يعيش معظمهم في إيجارات طويلة، أو قصيرة الأجل مثل Airbnb.
وفي
قبرص
، يقدّر إقامة عدد مماثل لعدد الإسرائيليين، المقيمين في اليونان، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن الدراسة.
وذكرت الدراسة أن معظم الإسرائيليين في اليونان، يعيشون في المدن الكبرى مثل
أثينا
وسالونيك، بينما يعيش عدد أقل في منطقة أتيكا، وفي بيليون، كما أن هناك عدداً أقل يسكن في جزر السيكلاديس وكريت.
وتشير إلى أن السبب
الرئيسي
وراء قرار الانتقال إلى اليونان هو "الخوف من حالة الحرب"، غير أن بعض المُستَطلَعين أشاروا أيضاً إلى عدم اتفاقهم مع السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية. (الميادين)
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