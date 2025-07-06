البنتاغون: واشنطن ستحتفظ بقوات "ضخمة" في الشرق الأوسط

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وتحدث مسؤول أميركي في " " إلى "العربية"، وامتنع عن الإعلان رسمياً عن أية خطوات محددة، وهي عادة يلتزم بها المسؤولون الأميركيون بانتظار الإعلان الرسمي من الأميركي، حرصاً على انتشار وإعادة انتشار القوات من دون التسبب بتهديد أمني لها.



وأكدت مصادر "العربية" أن البحرية الأميركية سحبت المدمرة «سوليفان» من شرق المتوسط. وربما يكون هناك خفض قليل للطائرات الثقيلة في قاعدة «دييغو غارسيا» في المحيط الهندي. يبدأ الجيش الأميركي قريباً سلسلة من تبديل قواته في ، مع خفض قليل في مستوى العدد والعتاد.وتحدث مسؤول أميركي في " " إلى "العربية"، وامتنع عن الإعلان رسمياً عن أية خطوات محددة، وهي عادة يلتزم بها المسؤولون الأميركيون بانتظار الإعلان الرسمي من الأميركي، حرصاً على انتشار وإعادة انتشار القوات من دون التسبب بتهديد أمني لها.وأكدت مصادر "العربية" أن البحرية الأميركية سحبت المدمرة «سوليفان» من شرق المتوسط. وربما يكون هناك خفض قليل للطائرات الثقيلة في قاعدة «دييغو غارسيا» في المحيط الهندي.

يرتبط هذا الخفض بتراجع التهديد لإسرائيل بالقصف الصاروخي. وكانت المدمرة «سوليفان» في المنطقة للمساعدة في عمليات الدفاع، فيما احتشدت طائرات «بي 52» في قاعدة «دييغو غارسيا» قرب العربي، في رسالة تطمين للحلفاء، وإنذار للأعداء. ومع دخول مرحلة ما بعد قصف والحوثيين، ربما لا تكون هناك ضرورة لهذا الحشد في المنطقة.

السؤال الأهم بالنسبة لوزارة الدفاع الأميركية هو وجود حاملات الطائرات في منطقة القيادة المركزية. وقد أكدت مصادر «العربية والحدث» أن حاملة الطائرات «كارل فينسون» ستبدأ الخروج من منطقة القيادة المركزية قريباً. «وسنرى السفن تعبر وقناة السويس قريباً»، بحسب مسؤول أميركي لـ«العربية».

مع هذا الخفض، يلاحظ متابعو الأوضاع في الشرق الأوسط أن «البنتاغون» سيحتفظ بحاملة طائرات في منطقة القيادة المركزية، مع كل ما يتبعها من سفن حربية ومدمرات وغواصات. وستبقى مجموعات بحرية وجوية داخل الخليج العربي والبحر الأحمر وشرق المتوسط. كما تحتفظ القوات الأميركية بقوات جوية وأنظمة دفاع كثيرة في الخليج العربي، ولديها آلاف الجنود المنتشرين هناك.



بالإضافة إلى هؤلاء الآلاف، وربما يصل عددهم إلى 30 ألفاً، ينتشر 1500 جندي أميركي في ، بحسب مسؤول في «البنتاغون» تحدث إلى «العربية والحدث»، مشيراً إلى «أن عدد الجنود في سوريا سيتقلص، ولكن من دون الدخول في التفاصيل لأسباب عملانية». ومن المنتظر أن يصل العدد إلى أقل من ألف جندي أميركي قريباً.



أضف إلى هذا 2500 جندي أميركي في . ومن المنتظر أن يتراجع عددهم في أي وقت، خصوصاً أن اتفاق مع ينص على خروج القوات المنتشرة في القواعد الرئيسية قبل نهاية سبتمبر المقبل، ويبقى عدد غير محدد في كردستان العراق لسنة إضافية. (العربية)