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رجل دين إيراني بارز أصدر فتوى ضدّ ترامب ونتنياهو

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:46
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أصدر المرجع الإيراني آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي فتوى ضدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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ودعا المسلمين حول العالم لاتخاذ موقف، حيث أعلن أن أي فرد أو حكومة تتحدى أو تهدد قيادة ووحدة الأمة الإسلامية يجب اعتبارها "محاربة" أو "محاربة لله". (روسيا اليوم)
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