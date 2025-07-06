رجل دين إيراني بارز أصدر فتوى ضدّ ترامب ونتنياهو

أصدر المرجع العظمى ناصر مكارم شيرازي فتوى ضدّ الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء .

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ودعا حول العالم لاتخاذ موقف، حيث أعلن أن أي فرد أو حكومة تتحدى أو تهدد قيادة ووحدة الأمة الإسلامية يجب اعتبارها "محاربة" أو "محاربة لله". (روسيا اليوم)