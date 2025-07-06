خلال إجتماعٍ... هل طرد ترامب فعلاً مارك زوكربيرغ من مكتبه؟

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طرد المدير التنفيذي لشركة "ميتا" من بعد أن دخل بشكل مفاجئ على اجتماع بين الرئيس الأميركي وعدة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وذلك وفق ما جاء في عدة تقارير نشرت في "إيكونوميك تايمز" و" بوست" و"إن بي سي".من جانبها، أوضحت "نيويورك بوست" أن الاجتماع كان عن الجيل التالي من الطائرات المقاتلة الأميركية التي تحمل اسم "إف-47″، مضيفا أن الحضور شمل نخبة من طياري سلاح الجوّ الأميركي والقادة العسكريين، وهم المسؤولون عن طرد من المكتب البيضاوي بعد دخوله المفاجئ وانتظاره لبعض الوقت.وأثار دخول زوكربيرغ المفاجئ للمكتب ذهول الحاضرين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء انعدام الخصوصية في المكتب البيضاوي فضلا عن وصف أحد المسؤولين لهذا الاجتماع بأنه "اجتماع غريب" كما جاء في تقرير "إن بي سي".ومن جانبه، نفى أن زوكربيرغ طُرد من الاجتماع، إذ أوضح أحد المسؤولين في البيت الأبيض أنه مر لإلقاء التحية على الرئيس الأميركي بعدما طلب منه ذلك، ثم خرج لينتظر اجتماعه الذي كان يفترض أن يبدأ بعد اجتماع الطيارين، وذلك وفق تقرير "نيويورك بوست". (الجزيرة)