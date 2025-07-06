السعودية تصنّف رخص عمل الوافدين إلى 3 فئات

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أصدرت تصنيفاً جديداً لرخص عمل العمالة الوافدة وفق 3 فئات مهارية رئيسية تتلخص بالفئة العالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، لتطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.ويُطوّر القرار الذي أعلن عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس ، آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل بالتحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. (العربية)