بوتين: العلاقات بين روسيا وأميركا لطالما كانت جيدة على مر التاريخ

، الأحد، أن العلاقات بين والولايات المتحدة لطالما كانت جيدة على مر التاريخ، وقد وجد البلدان ما يوحدهما.

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قال في حديثه مع الصحافي الروسي، : "لطالما كانت لدينا علاقات جيدة وفريدة مع الأميركية منذ زمن طويل. لقد دعمنا تطلعهم إلى عن . بل زودناهم بالأسلحة، وساعدناهم بالمال".



وأضاف : "ثم دعمنا خلال الحرب (الأهلية) بين الشمال والجنوب"، مختتماً حديثه بالقول: "وهكذا، وجدنا ما يوحدنا". (العربية)