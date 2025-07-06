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عربي-دولي

بوتين: العلاقات بين روسيا وأميركا لطالما كانت جيدة على مر التاريخ

Lebanon 24
06-07-2025 | 08:01
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لطالما كانت جيدة على مر التاريخ، وقد وجد البلدان ما يوحدهما.
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قال الرئيس الروسي في حديثه مع الصحافي الروسي، بافيل زاروبين: "لطالما كانت لدينا علاقات جيدة وفريدة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ زمن طويل. لقد دعمنا تطلعهم إلى الاستقلال عن بريطانيا. بل زودناهم بالأسلحة، وساعدناهم بالمال".

وأضاف بوتين: "ثم دعمنا الشمال خلال الحرب (الأهلية) بين الشمال والجنوب"، مختتماً حديثه بالقول: "وهكذا، وجدنا ما يوحدنا". (العربية)
 
 
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