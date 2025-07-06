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عربي-دولي

محققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحقّ رئيس كوريا الجنوبية السابق

Lebanon 24
06-07-2025 | 08:11
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طلب المدعون في كوريا الجنوبية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات.
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وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من نيسان بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع كانون الأول.

ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. (العربية)
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