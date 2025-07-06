محققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحقّ رئيس كوريا الجنوبية السابق

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طلب المدعون في ، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق ، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات.وعزل يون من منصبه في الرابع من نيسان بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع كانون الأول.ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. (العربية)