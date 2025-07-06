صفقة الهدنة... هؤلاء ستُطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيليّة

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وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، للجبهة الشعبية لتحرير أحمد سعدات، والقيادي في حماس البرغوثي. ذكر موقع " عربية" أن صحيفة " " ذكرت أن حركة ستطالب بالإفراج عن عدد من أبرز القيادات المعتقلة لدى ، ضمن صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليا، والتي يجري التفاوض حولها حاليا.وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، للجبهة الشعبية لتحرير أحمد سعدات، والقيادي في حماس البرغوثي.

ووفق الصحيفة ، فإنه وفي حال إتمام الصفقة، فإنها قد تؤدي إلى الإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 100 من المحكومين بالسجن المؤبد.



وتشير التقديرات إلى أنه مقابل الإفراج عن 10 أسرى ونقل جثامين 18 قتيلا، من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن بعض من أكثر الأسرى "حساسية وخطورة"، نظرا لتورطهم في عمليات أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين.



ومن بين الأسماء التي طرحت أيضا في الصفقة المرتقبة، حسن سلامة، المحكوم بـ46 مؤبدا لتخطيطه عمليات قُتل فيها قرابة 100 إسرائيلي؛ وعباس السيد، المحكوم بـ35 مؤبدا باعتباره أحد المسؤولين عن هجوم فندق "بارك" في عام 2002؛ بالإضافة إلى إبراهيم حامد، أحد قادة حماس في خلال الانتفاضة الثانية، ونائب الذي اغتيل في وقت سابق هذا العام.



وترى مصادر فلسطينية أن حماس لا تهدف فقط إلى تحرير الأسرى، بل تسعى من خلال هذه الصفقة إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية، حيث يتمتع بعض هؤلاء بشعبية واسعة قد تعيد خلط الأوراق داخليا. (سكاي نيوز عربية)