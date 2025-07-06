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عربي-دولي
صفقة الهدنة... هؤلاء ستُطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيليّة
Lebanon 24
06-07-2025
|
08:00
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ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أن صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" ذكرت أن حركة
حماس
ستطالب بالإفراج عن عدد من أبرز القيادات
الفلسطينية
المعتقلة لدى
إسرائيل
، ضمن صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليا، والتي يجري التفاوض حولها حاليا.
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وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي،
الأمين العام
للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين
أحمد سعدات، والقيادي في حماس
عبد الله
البرغوثي.
ووفق الصحيفة
الإسرائيلية
، فإنه وفي حال إتمام الصفقة، فإنها قد تؤدي إلى الإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 100 من المحكومين بالسجن المؤبد.
وتشير التقديرات إلى أنه مقابل الإفراج عن 10 أسرى ونقل جثامين 18 قتيلا، من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن بعض من أكثر الأسرى "حساسية وخطورة"، نظرا لتورطهم في عمليات أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين.
ومن بين الأسماء التي طرحت أيضا في الصفقة المرتقبة، حسن سلامة، المحكوم بـ46 مؤبدا لتخطيطه عمليات قُتل فيها قرابة 100 إسرائيلي؛ وعباس السيد، المحكوم بـ35 مؤبدا باعتباره أحد المسؤولين عن هجوم فندق "بارك" في عام 2002؛ بالإضافة إلى إبراهيم حامد، أحد قادة حماس في
الضفة الغربية
خلال الانتفاضة الثانية، ونائب
صالح العاروري
الذي اغتيل في وقت سابق هذا العام.
وترى مصادر فلسطينية أن حماس لا تهدف فقط إلى تحرير الأسرى، بل تسعى من خلال هذه الصفقة إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية، حيث يتمتع بعض هؤلاء
القادة
بشعبية واسعة قد تعيد خلط الأوراق داخليا. (سكاي نيوز عربية)
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