في سوريا... مقاطع فيديو تُوثّق ما قام به‏ الجيش الإسرائيلي

#عاجل قوات لواء الناحال في منطقة الدرج والتفاح شمال قطاع غزة تقوم بتدمير نقطة استطلاع كانت موجهة نحو القوات وتقضي على عناصر إرهابية وتصادر الكثير من الوسائل القتالية
⭕️هاجمت طائرة لسلاح الجو بتوجيه من القوات الميدانية ودمرت نقطة استطلاع تم رصد استخدامها من قبل العدو
⭕️في عملية… pic.twitter.com/t3zXnuH5yU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 6, 2025
#عاجل قوات لواء الناحال في منطقة الدرج والتفاح شمال قطاع غزة تقوم بتدمير نقطة استطلاع كانت موجهة نحو القوات وتقضي على عناصر إرهابية وتصادر الكثير من الوسائل القتالية
⭕️هاجمت طائرة لسلاح الجو بتوجيه من القوات الميدانية ودمرت نقطة استطلاع تم رصد استخدامها من قبل العدو
⭕️في عملية… pic.twitter.com/t3zXnuH5yU