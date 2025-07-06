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عربي-دولي

في سوريا... مقاطع فيديو تُوثّق ما قام به‏ الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
06-07-2025 | 08:33
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه عملية استباقية في سوريا عبر تدميره مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في الجولان.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق دخول عناصر من قواته إلى أعماق قمة جبل حرمون، وقال إنه "يواصل عملياته في سوريا".

وأضاف البيان: "تواصل قوات اللواء 810، التابع لقيادة الفرقة 210، تنفيذ عمليات مستهدفة داخل الأراضي السوري، وخلال إحدى العمليات، قامت كتيبة احتياط من اللواء 810، بالتعاون مع قوات وحدة "يَهَالوم"، بإزالة عدة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في سوريا".
 
 
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