في سوريا... مقاطع فيديو تُوثّق ما قام به‏ الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش عن تنفيذه عملية استباقية في عبر تدميره مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في .



ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق دخول عناصر من قواته إلى أعماق قمة ، وقال إنه "يواصل عملياته في سوريا".



وأضاف البيان: "تواصل قوات اللواء 810، التابع لقيادة الفرقة 210، تنفيذ عمليات مستهدفة داخل الأراضي السوري، وخلال إحدى العمليات، قامت كتيبة احتياط من اللواء 810، بالتعاون مع قوات وحدة "يَهَالوم"، بإزالة عدة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في سوريا".

#عاجل قوات لواء الناحال في منطقة الدرج والتفاح شمال تقوم بتدمير نقطة استطلاع كانت موجهة نحو القوات وتقضي على عناصر إرهابية وتصادر الكثير من الوسائل القتالية



⭕️هاجمت طائرة لسلاح الجو بتوجيه من القوات الميدانية ودمرت نقطة استطلاع تم رصد استخدامها من قبل العدو



⭕️في عملية… pic.twitter.com/t3zXnuH5yU — (@AvichayAdraee) July 6, 2025 Advertisement