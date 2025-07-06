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عربي-دولي

سقوط مروحية في بحر البلطيق.. وهذا مصير ركابها

Lebanon 24
06-07-2025 | 08:51
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أعلنت السلطات الإستونية اليوم الأحد سقوط مروحية بين جزيرتي فيلساندي وساريما في بحر البلطيق، ونجاة جميع من كانوا على متنها.
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR)، نقلا عن بيان صادر عن إدارة الشرطة وحرس الحدود: "يوم الأحد 6 تموز، سقطت مروحية في بحر البلطيق بين جزيرتي فيلساندي وساريما".

وأضاف البيان أن معلومات الحادث وصلت إلى مركز الطوارئ في تمام الساعة 11:15 صباحا بتوقيت موسكو، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية على قيد الحياة وقد تم التواصل معهم.

وأشار التقرير إلى أن العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة لم يعلن بعد، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية. (روسيا اليوم) 
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