سقوط مروحية في بحر البلطيق.. وهذا مصير ركابها

أعلنت السلطات الإستونية اليوم الأحد سقوط مروحية بين جزيرتي فيلساندي وساريما في ، ونجاة جميع من كانوا على متنها.

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR)، نقلا عن بيان صادر عن وحرس الحدود: " 6 ، سقطت مروحية في بحر بين جزيرتي فيلساندي وساريما".



وأضاف البيان أن معلومات الحادث وصلت إلى في تمام الساعة 11:15 صباحا بتوقيت ، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية على قيد الحياة وقد تم التواصل معهم.



وأشار التقرير إلى أن العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا لم يعلن بعد، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية. (روسيا اليوم)