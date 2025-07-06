بمشاركة بوتين عن بعد... إنطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم

Advertisement

تنطلق اليوم قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية حيث ستستمرّ حتّى يوم غدّ، ويُشارك فيها الرئيس عن بعد، بحضور وفد برئاسة .وأشار المتحدث باسم إلى أن قادة المجموعة سيبحثون قضايا السلام والأمن العالمي ونظام العالمية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فيما سيصدر بيان ختامي عنهم يلخص مواقف . (روسيا اليوم)