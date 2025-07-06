Advertisement

إقتصاد

بمشاركة بوتين عن بعد... إنطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم

Lebanon 24
06-07-2025 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1387519-638874152174281913.jpg
Doc-P-1387519-638874152174281913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنطلق اليوم قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو البرازيلية حيث ستستمرّ حتّى يوم غدّ، ويُشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين عن بعد، بحضور وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
Advertisement

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن قادة المجموعة سيبحثون قضايا السلام والأمن العالمي ونظام الحوكمة العالمية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فيما سيصدر بيان ختامي عنهم يلخص مواقف الدول الأعضاء. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بوتين في قمة بريكس: النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن
lebanon 24
06/07/2025 22:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبو ظبي بمشاركة ترامب
lebanon 24
06/07/2025 22:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري أمام قمة بريكس: الهجوم على إيران شكل تهديدا للسلم العالمي وانتهاكا للقانون الدولي
lebanon 24
06/07/2025 22:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس عادت للمفاوضات بعد انطلاق عملية "مركبات جدعون"
lebanon 24
06/07/2025 22:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:08 | 2025-07-06
15:00 | 2025-07-06
14:49 | 2025-07-06
14:38 | 2025-07-06
14:21 | 2025-07-06
14:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24