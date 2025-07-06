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عربي-دولي

قبل توجّهه إلى أميركا... ماذا حصل مع نتنياهو في المطار؟

Lebanon 24
06-07-2025 | 09:32
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ويعود سبب التأخر بحسب الصحيفة الإسرائيلية إلى الخلاف حول قانون التجنيد
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