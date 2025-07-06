"الوضع مأسوي".. 10 آلاف هكتار باتت رماداً في سوريا

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في منشور عبر منصة "إكس": "80 فريقاً من الدفاع المدني السوري يبذلون جهداً كبيراً لإطفاء الحرائق إلى جانب وإدارة الكوارث وعدة فرق من فوج الإطفاء الحراجي التابع لوزارة الزراعة ومؤازرة من بعض المؤسسات الحكومية". أعلن وزير الطوارئ وإدارة السوري رائد الصالح أن الوضع مأسوي بشكل كبير في ، مشيرا إلى أن 10 آلاف هكتار من الغابات والأحراج باتت رمادا.في منشور عبر منصة "إكس": "80 فريقاً من الدفاع المدني السوري يبذلون جهداً كبيراً لإطفاء الحرائق إلى جانب وإدارة الكوارث وعدة فرق من فوج الإطفاء الحراجي التابع لوزارة الزراعة ومؤازرة من بعض المؤسسات الحكومية".

وأضاف: "60 آلية إطفاء تشارك في إخماد الحرائق إلى جانب 12 آلية هندسية ثقيلة لتقسيم الغابات إلى قطاعات يسهل التعامل معها وفتح طرق أمام سيارات الإطفاء".



ولفت الصالح إلى أن والأردن يشاركان بإخماد الحرائق بعدد من الفرق والآليات والعناصر وملاحق المياه وسيارات نجدة وطائرات مروحية لمساندة الفرق على الأرض في عمليات الإخماد.