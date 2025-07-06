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عربي-دولي

"الوضع مأسوي".. 10 آلاف هكتار باتت رماداً في سوريا

Lebanon 24
06-07-2025 | 09:38
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أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن الوضع مأسوي بشكل كبير في ريف اللاذقية، مشيرا إلى أن 10 آلاف هكتار من الغابات والأحراج باتت رمادا.
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وقال الوزير في منشور عبر منصة "إكس": "80 فريقاً من الدفاع المدني السوري يبذلون جهداً كبيراً لإطفاء الحرائق إلى جانب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وعدة فرق من فوج الإطفاء الحراجي التابع لوزارة الزراعة ومؤازرة من بعض المؤسسات الحكومية".
 
وأضاف: "60 آلية إطفاء تشارك في إخماد الحرائق إلى جانب 12 آلية هندسية ثقيلة لتقسيم الغابات إلى قطاعات يسهل التعامل معها وفتح طرق أمام سيارات الإطفاء".

ولفت الصالح إلى أن تركيا والأردن يشاركان بإخماد الحرائق بعدد من الفرق والآليات والعناصر وملاحق المياه وسيارات نجدة وطائرات مروحية لمساندة الفرق على الأرض في عمليات الإخماد.
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