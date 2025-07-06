بالأسلحة والقذائف... هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

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ذكرت ، أن سفينة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين بالأسلحة والقذائف الصاروخية في ، قبالة سواحل اليمن.

وقالت ، التي يشرف عليها الجيش ، إن فريقاً أمنياً مسلحاً على متن السفينة ردّ بإطلاق النار، مضيفة أن "الوضع لا يزال مستمراً". وأضافت الهيئة أن "السلطات تجري تحقيقات". (الامارات 24)