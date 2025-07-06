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عربي-دولي

بالأسلحة والقذائف... هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
06-07-2025 | 09:57
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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين بالأسلحة والقذائف الصاروخية في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي يشرف عليها الجيش البريطاني، إن فريقاً أمنياً مسلحاً على متن السفينة ردّ بإطلاق النار، مضيفة أن "الوضع لا يزال مستمراً". وأضافت الهيئة أن "السلطات تجري تحقيقات". (الامارات 24)
 
 
 
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