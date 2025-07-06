عراقجی في البرازیل لحضور قمة "بریكس"

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أعلنت الخارجية عن وصول الوزير والوفد المرافق له إلى ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة "بريكس".وكتب المتحدث باسم الوزارة بقائي، في منشور على صفحته الرسمية على منصة "إكس": "وصلنا إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في القمة السابعة عشرة لقادة دول ".وأضاف: " سيشارك إلى جانب فعاليات القمة، في لقاءات ومباحثات مع نظرائه وعدد من كبار المسؤولين المشاركين".وتابع: "ينبغي العمل على تحقيق شعار القمة – جنوب عالمي شامل ومستدام من خلال تعاون شامل ومتكامل بين في هذه المجموعة". (روسيا اليوم)