Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع عسكرية للنظام السابق في سوريا

Lebanon 24
06-07-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1387567-638874246731261764.jpeg
Doc-P-1387567-638874246731261764.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مواصلة عملياته في جنوب سوريا، بهدف تدمير مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: “تواصل قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، نشاطها الموجه بالدقة داخل الأراضي السورية”.
وأضاف أدرعي في منشور على منصة “إكس” أرفقه بفيديو يوثق العملية: “خلال إحدى النشاطات، قامت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع مقاتلي الوحدة الهندسية الخاصة “يهلوم”، بتدمير عدة مواقع تابعة للنظام المخلوع في سوريا”.

وتابع: “لقد شكلت هذه المواقع تهديدا مباشرا على مواقع الجيش في منطقة جبل الشيخ، كونها تشكل خط مواقع أمامي للعدو في قمة جبل الشيخ”.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع صناعية عسكرية تابعة للنظام الإيراني شملت مصانع مواد أولية وأجزاء صواريخ باليستية
lebanon 24
07/07/2025 02:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تدمير عشرات المواقع لتخزين الصواريخ في غرب إيران
lebanon 24
07/07/2025 02:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجّر مواقع في منطقة الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق
lebanon 24
07/07/2025 02:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: تدمير أنظمة الدفاع الجوي كان بطلب من إدارة ترامب
lebanon 24
07/07/2025 02:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2025-07-06
18:01 | 2025-07-06
17:30 | 2025-07-06
16:59 | 2025-07-06
16:32 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24