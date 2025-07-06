Advertisement

عربي-دولي

تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي

Lebanon 24
06-07-2025 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1387569-638874247640662068.jpg
Doc-P-1387569-638874247640662068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد.
Advertisement


وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.
وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة.

وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس: إسرائيل استهدفت موقع أصفهان النووي ولا تسرب لمواد خطيرة
lebanon 24
07/07/2025 02:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: إسرائيل استهدفت موقع أصفهان النووي ولا تسرب لمواد خطيرة
lebanon 24
07/07/2025 02:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات روسية تقصف مناطق أوكرانية وتخلّف إصابات وأضرار مادية
lebanon 24
07/07/2025 02:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: سقوط مسيّرة روسية جنوب العاصمة الأوكرانية يتسبب في أضرار مادية
lebanon 24
07/07/2025 02:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2025-07-06
18:01 | 2025-07-06
17:30 | 2025-07-06
16:59 | 2025-07-06
16:32 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24