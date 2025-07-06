تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي

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وأوضحت في بيان على تطبيق اليوم الأحد، أن في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته للأنباء. أفادت بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة ، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة المسال ويزارد.وأوضحت في بيان على تطبيق اليوم الأحد، أن في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته للأنباء.

ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل .

وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة.



وفي الوقت ذاته ، قال ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.