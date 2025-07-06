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لتوسعة بؤرة استيطانية.. مستوطنون يجرفون 40 دونماً شمال رام الله

Lebanon 24
06-07-2025 | 11:53
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قام مستوطنون إسرائيليون، يوم أمس السبت، بتجريف أراض فلسطينية في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك لتوسعة بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا هناك.
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وأوضح رئيس مجلس قرية أم صفا، مروان صباح، للأناضول، أن جرافتين تابعتين للمستوطنين شرعتا اليوم (الأحد) بتجريف نحو 40 دونما (الدونم = ألف متر مربع) في منطقة جبل الرأس شمالي القرية لتوسعة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون مؤخرا هناك.

وأشار صباح، إلى أن عمليات التجريف باتت قريبة من منازل السكان.

وعبر عن الخشية من عمليات هدم لتلك المنازل في الأيام القادمة.

ولفت رئيس مجلس القرية، إلى “استمرار البناء في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في جبل الرأس، مطلع العام الماضي، عبر وضع غرف متنقلة وتوصيل خطوط كهرباء وتسوية وتسييج الأرض التي تتجاوز مساحتها 500 دونم”.

وأضاف أن كل ذلك يتزامن مع استمرار إغلاق الجيش الإسرائيلي مدخلي القرية الرئيسيين، ببوابة حديدية وسواتر ترابية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول 2023، ما اضطر السكان لسلوك طرق بديلة وعرة وطويلة.

وتفيد تقارير فلسطينية، بأن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

والجمعة، قالت القناة “12” العبرية، إن الضفة الغربية تعيش طفرة استيطانية إسرائيلية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022، حيث ارتفع عدد المستوطنات من 128 “معترف بها في الضفة”، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40 بالمئة في فترة حكومة واحدة، إلى جانب هدم غير مسبوق لمنازل الفلسطينيين.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7  تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 193 ألفا و500 فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
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