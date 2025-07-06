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عربي-دولي

نتنياهو قبل زيارة واشنطن: ملتزمون بإعادة الرهائن وإزالة حماس

Lebanon 24
06-07-2025 | 12:26
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تمسك حكومته بأهدافها فيما يتعلق بعودة الرهائن والقضاء على تهديد حماس.
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وأوضح نتنياهو قبيل مغادرته إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار يحمل "تعليمات واضحة" لإنجاز اتفاق وفق الشروط التي وافقت عليها إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومته أرسلت الوفد  لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف قبيل اجتماعه المرتقب في البيت الأبيض: "أعتقد أن النقاش مع ترامب يمكن أن يسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج".

وشدد نتنياهو على تصميم حكومته على "ضمان عودة جميع الرهائن إلى إسرائيل، وإزالة تهديد حماس من قطاع غزة"، قائلا: "مصممون على إعادة كل المختطفين الإسرائيليين، ولن يكون لحماس مكان في غزة مستقبلا".
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بترامب غدا الاثنين في واشنطن.

وتزداد الضغوط على نتنياهو للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم بينما يدعمها آخرون منهم وزير الخارجية جدعون ساعر.
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