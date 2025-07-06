نتنياهو قبل زيارة واشنطن: ملتزمون بإعادة الرهائن وإزالة حماس

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وأوضح قبيل مغادرته إلى العاصمة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي ، أن الوفد المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار يحمل "تعليمات واضحة" لإنجاز اتفاق وفق الشروط التي وافقت عليها ، مشيرا إلى أن حكومته أرسلت الوفد لتحقيق هذه الأهداف. أكد ، اليوم الأحد، تمسك حكومته بأهدافها فيما يتعلق بعودة الرهائن والقضاء على تهديد .وأوضح قبيل مغادرته إلى العاصمة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي ، أن الوفد المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار يحمل "تعليمات واضحة" لإنجاز اتفاق وفق الشروط التي وافقت عليها ، مشيرا إلى أن حكومته أرسلت الوفد لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف قبيل اجتماعه المرتقب في : "أعتقد أن مع يمكن أن يسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج".



وشدد نتنياهو على تصميم حكومته على "ضمان عودة جميع الرهائن إلى إسرائيل، وإزالة تهديد حماس من "، قائلا: "مصممون على إعادة كل المختطفين الإسرائيليين، ولن يكون لحماس مكان في غزة مستقبلا".

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بترامب غدا الاثنين في واشنطن.



وتزداد الضغوط على نتنياهو للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم بينما يدعمها آخرون منهم .