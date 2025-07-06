بوتين في قمة بريكس: النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن

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قال في قمة لقادة ، اليوم الأحد “إن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن”.ودعا في كلمته عبر رابط فيديو دول البريكس إلى تكثيف التعاون في مجالات من بينها الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.وفي سياقٍ منفصل، أعلنت ، اليوم، السيطرة على قريتين شرقي ، في الوقت الذي شن فيه الجانبان، الليلة الماضية، هجمات بأكثر من 100 طائرة مسيّرة، في استمرار للهجمات الجوية المتبادلة.