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عربي-دولي

بوتين في قمة بريكس: النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن

Lebanon 24
06-07-2025 | 12:33
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة لقادة مجموعة بريكس، اليوم الأحد “إن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن”.
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ودعا في كلمته عبر رابط فيديو دول البريكس إلى تكثيف التعاون في مجالات من بينها الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت روسيا، اليوم، السيطرة على قريتين شرقي أوكرانيا، في الوقت الذي شن فيه الجانبان، الليلة الماضية، هجمات بأكثر من 100 طائرة مسيّرة، في استمرار للهجمات الجوية المتبادلة.
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