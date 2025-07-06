لإفراغ شمال غزة قبل التهدئة.. إسرائيل تكثف عملية "عربات جدعون"

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تواصل تسريع وتيرة عملياتها العسكرية ضمن ما يُعرف بـ ‘عربات جدعون’، في مسعى لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان وتوسيع نطاق المنطقة العازلة، وذلك قُبيل احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت، قد يفرض قيودًا على تحركاتها الميدانية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023.وقال مصدر مقرب من الفصائل للأناضول، فضل عدم هويته، إن “إسرائيل تحاول استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل أي تهدئة مرتقبة، لتوسيع رقعة التدمير وإبادة المدن، خاصة في شمال وشرق محافظة ، وشرق مدينة غزة، وشرق خان يونس جنوبي القطاع”.وأضاف أن “إسرائيل تسعى لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في تلك المناطق، لاستنفاد أي فرصة لعودة الفلسطينيين إليها كما فعلت في مخيم جباليا”، الذي دمرته بشكل شبه كامل خلال النصف الثاني من عام 2024.تغيير التوزيع الديمغرافيعملية “عربات جدعون” التي بدأها الجيش منتصف أيار الماضي، أدت إلى تغيير جذري في التوزيع الديمغرافي للقطاع، إذ حصرت الكثافة السكانية في ثلاث مناطق ساحلية ضيقة: غرب مدينة غزة، وغرب المحافظة الوسطى، وغرب مدينة خان يونس.وحسب متابعة مراسل الأناضول، فإن هذه المناطق الثلاث مفصولة بشكل كبير عن بعضها البعض، حيث يواجه أثناء تنقلهم بينها استهدافات إسرائيلية بالقصف أو إطلاق نار.فغرب مدينة غزة مطوق بالكامل، إذ يحده من الشمال محافظة الشمال التي أحالتها إسرائيل إلى مدينة أشباح بعدما دمرتها وهجرت سكانها، ومن الشرق يحدها أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج والبلدة القديمة التي يكثف الجيش عملياته فيها حاليا.بينما يفصل مدينة غزة وغربها عن المناطق الجنوبية للقطاع، محور نتساريم (وسط) الذي يسيطر عليه الجيش من الناحية الشرقية، وغربا بنيران آلياته ومسيراته.بينما يفصل غرب المحافظة الوسطى عن مدينة خان يونس، التي تعتبر بداية محافظة الجنوب، ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم محور “كيسوفيم” والذي يخترق مئات الأمتار من شرق المحافظة.كما يسيطر الجيش على المناطق الشرقية من خان يونس ويحاول تعزيز وجوده في وسط المدينة بالتعمق غربا بالقرب من “المواصي” المكتظة بالنازحين.وأما غرب مدينة خان يونس فيفصله عن مدينة رفح جنوب القطاع، محور “موراج”، الذي يسيطر عليه الجيش ويطلق نيرانه صوب أي حركة في محيطه.وبشكل شبه كامل تخلو مدينة رفح من الفلسطينيين بعدما أفرغها الجيش من سكانها تحت تهديد النيران والقصف والمجازر.وتعرف المناطق الممتدة على طول الساحل الفلسطيني من جنوب مدينة خان يونس (جنوب) وحتى شمال دير البلح (وسط)، بـ”المواصي” وهي مناطق قاحلة تخلو من أي مقومات للحياة الحضرية والبنى التحتية.ويدعي الجيش أنها “منطقة إنسانية آمنة”، لكنها لم تسلم من الغارات التي تقتل المدنيين وتحصد أرواحهم.ووفقا لتقديرات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لا تتجاوز مساحة المناطق التي يتكدس فيها النازحون حاليا 15 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع.ووفق هيئة البث العبرية، فإنه من المرجح أن تستمر “عربات جدعون” لعدة أشهر، تتضمن “الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع”، حيث “سيبقى الجيش في أي منطقة يحتلها”.استكمال العمليةخلال الأسبوع الأخير، صعد الجيش الإسرائيلي من قصفه وعمليات تدمير للمنازل، خاصة المباني متعددة الطوابق التي توفر رؤية استراتيجية للأحياء المحيطة في شمال وشرق غزة.واستهدف أيضا عددا من المدارس التي كانت تؤوي آلاف النازحين شمال وشرق غزة، بعد إنذارها بالإخلاء، حيث اعتبرها المصدر الفلسطيني ذلك “خطوة تهدف لمنع عودة الفلسطينيين إليها مستقبلا ضمن مساعي الجيش لتفريغ المنطقة من سكانها”.وفي 30 حزيران الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات على 4 مدارس تؤوي نازحين بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون والرابعة في حي التفاح، فيما استهدف في 3 تموز الجاري مدرسة “مصطفى حافظ” دون سابق إنذار، ما أسفر عن استشهاد 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وكذلك قصف مدرسة “الشافعي” بحي الزيتون فجر السبت ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة.وأدى الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء إلى تقليص المساحات القابلة للسكن، ما دفع الفلسطينيين إلى نصب الخيام على الشريط الساحلي، وهو ما يتقاطع مع خطط إسرائيل لإجبارهم على التمركز في مناطق مكشوفة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.وبحسب وكالة “أونروا”، نقلا عن مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 85 بالمئة من مساحة القطاع تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو خاضعة لأوامر بالإخلاء أو كلا الأمرين.تدمير في المناطق الحمراءوفي السياق، قال المصدر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي يمارس عمليات تدمير كبيرة وممنهجة في المناطق المصنفة “حمراء” على خرائط الإخلاء التي ينشرها، وهي مناطق يصعب الوصول إليها من الفلسطينيين لتقدير حجم الدمار.وأوضح أن سكان المنطقة يسمعون يوميا ما بين 20-30 انفجارا شديدا، ناجمة عن نسف المنازل في تلك المناطق خاصة شمال وشرق غزة، فيما يدوي صداها وسط القطاع.وأشار إلى مقطع فيديو نشره أحد المقاولين الذين تتعامل معهم إسرائيل لتدمير المباني في شمال غزة، حيث أظهر دمارا هائلا بحي تل الزعتر ومدينة الشيخ زايد شمال القطاع، “ما يؤكد حجم العمليات المنظمة لإبادة المدن في القطاع”.تحقيق مكاسبيرى المصدر المقرب من الفصائل الفلسطينية أن إسرائيل تريد من خلال تكثيف عملها العسكري بغزة تحقيق مكاسب جديدة سواء ميدانيا عبر تعزيز السيطرة على المناطقة العازلة التي تنوي فرضها، والتوغل في مناطق جديدة من القطاع.وعلى الصعيد التفاوضي، عبر الضغط العسكري لتعزيز موقفها إزاء مقترح وقف إطلاق النار، وكذلك على المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بتهجير السكان وتغيير الواقع الديمغرافي وترتيبات بعيدة لما بعد الحرب على غزة، بحسب المصدر.والأربعاء، نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش “جاد في نواياه لزيادة نشاطه بغزة، وأنه يدفع بكامل القوات من أجل تحقيق نصر حاسم على في غضون أيام أو أسابيع”، في إشارة لتحقيق مكاسب جديدة ميدانيا.والخميس، قالت القناة “12” الإسرائيلية، إن الجيش يستعد لاستكمال السيطرة على القطاع من خلال الفرق الخمس التي تناور في الميدان”، ما اعتبرته “أمرا ضخما لم يُشهد مثله منذ أكثر من عام”.وتابعت: “ضمن تلك الفرق، يعمل في منطقة رفح جنود من الفرقة 143، كما تعمل الفرقة 36 في خان يونس، وتعمل الفرقة 99 في مناطق جباليا وبيت لاهيا (شمال) ونتساريم (وسط)”.و”يتركز القتال حاليا في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، حيث وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته خلال الأسبوع الماضي”، وفق القناة.وأفادت بأن “الجيش يستعد لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى ومنطقة المواصي، وهي المنطقة التي نزح إليها معظم الفلسطينيين”.يأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بحدوث تقدم في مفاوضات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة.ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى للقاء الرئيس الأمريكي ، حسب هيئة البث، حيث من المتوقع أن يعلن عن وقف إطلاق النار بغزة الاثنين المقبل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.