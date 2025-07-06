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عربي-دولي

التلغراف تكشف نجاح صواريخ إيران في اختراق درع إسرائيل

Lebanon 24
06-07-2025 | 13:35
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أظهرت بيانات رادار الأقمار الصناعية، تعرض 5 منشآت عسكرية إسرائيلية لضربات إيرانية مباشرة، في سياق رد طهران على الهجمات الإسرائيلية منتصف حزيران الماضي.
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ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية، السبت، بيانات الرادار والأقمار الصناعية عن مواقع تلقت خسائر جراء القصف في إسرائيل وراجعها باحثون من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية.

وبحسب البيانات، قصفت إيران ما لا يقل عن 5 أهداف عسكرية، بما في ذلك قاعدة جوية ومركز استخبارات ومنشأة لوجستية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بـ6 صواريخ.

وبحسب الصحيفة البريطانية، لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن تعرض تلك المواقع العسكرية لقصف إيراني.

ورغم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن معدل إصابة الصواريخ لأهدافها ارتفع بشكل مطرد خلال الفترة التي تلت الأيام الثمانية الأولى من الهجمات، وفقا لتحليل صحيفة التلغراف.

وابتداء من اليوم السابع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، تمكن نحو 16 بالمئة من الصواريخ الإيرانية من اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وحققت أهدافها.
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