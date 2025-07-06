التلغراف تكشف نجاح صواريخ إيران في اختراق درع إسرائيل

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أظهرت بيانات رادار الأقمار الصناعية، تعرض 5 منشآت عسكرية إسرائيلية لضربات إيرانية مباشرة، في سياق رد على الهجمات منتصف حزيران الماضي.ونقلت صحيفة التلغراف ، السبت، بيانات الرادار والأقمار الصناعية عن مواقع تلقت خسائر جراء القصف وراجعها باحثون من جامعة ولاية أوريغون .وبحسب البيانات، قصفت ما لا يقل عن 5 أهداف عسكرية، بما في ذلك قاعدة جوية ومركز استخبارات ومنشأة لوجستية في شمال وجنوب ووسط ، بـ6 صواريخ.وبحسب الصحيفة البريطانية، لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن تعرض تلك المواقع العسكرية لقصف إيراني.ورغم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ ، فإن معدل إصابة الصواريخ لأهدافها ارتفع بشكل مطرد خلال الفترة التي تلت الأيام الثمانية الأولى من الهجمات، وفقا لتحليل صحيفة التلغراف.وابتداء السابع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، تمكن نحو 16 بالمئة من الصواريخ الإيرانية من اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وحققت أهدافها.