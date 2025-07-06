حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

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كشفت ، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة المتواصلة للقطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في بيان للوزارة عرض “التقرير الإحصائي اليومي لعدد والجرحى جراء العدوان على قطاع غزة”.وبحسب الوزارة، “وصل مستشفيات 80 شهيدا، و304 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.وأوضحت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من “ (منتظري) المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8 شهداء، وأكثر من 40 مصابا”.وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي إلى “57 ألفا و418 شهيدا، و136 ألفا و261 مصابا، منذ السابع من تشرين الاول 2023”.كما ارتفع إجمالي عدد الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات الإنسانية إلى “751 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و931 مصابا”، منذ 27 أيار الماضي، وفق ذات المصدر.ومنذ ذلك الوقت وبعيدا عن إشراف ، بدأت تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.