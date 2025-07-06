تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة بين الدوحة وواشنطن

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توجّه وفد التفاوض إلى الدوحة، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات حول تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بينما توجه رئيس الوزراء بنيامين -المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- إلى للقاء الرئيس الأميركي .وغادر الوفد الإسرائيلي بعدما قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن التعديلات التي طلبتها حركة الإسلامية (حماس) غير مقبولة لإسرائيل، لكن مع ذلك “تم قبول الدعوة لإجراء محادثات لإعادة الرهائن على أساس المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل”.وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الوفد الإسرائيلي يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين بالحكومة غال هيرش و”م” جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ومستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية أوفير فالك، و”د” وهو مسؤول في الاستخبارات الخارجية (الموساد)، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للشاباك والموساد.اتفاق محتملوقال نتنياهو في تصريحات للصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة إن اللقاء مع قد يساهم في التوصل إلى اتفاق، وأضاف “نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها، ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك”.وأكد أنه عازم على “ على قدرات العسكرية” وإعادة جميع الأسرى.وقال إن غيّرت منطقة ولديها فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام، حسب تعبيره.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي يرافق نتنياهو إلى واشنطن على متن الطائرة في “إجراء غير اعتيادي”.موقف حماسوكانت حركة حماس قد سلّمت ردها إلى الوسطاء مساء الجمعة، وأكدت، في بيان، استعدادها “بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”. كما ذكرت في بيان لاحق أن هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق واتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى للخروج برد موحد.ولم تتحدث مصادر رسمية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة.وتقدر وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.