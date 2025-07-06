إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

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قال رئيس بلدية “إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة الروسية اليوم الأحد”.وذكر على تطبيق تيليغرام أن خبراء يفحصون شظايا الطائرات المسيرة قرب العاصمة الروسية. ولم يتطرق إلى الأضرار أو الخسائر.وقال حاكم منطقة القريبة من مدينة سان بطرسبرج إنه جرى إسقاط طائرتين مسيرتين دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.وأعلنت إغلاق مطارات مؤقتا في المدينتين ومناطق أخرى وقالت إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.