Advertisement

عربي-دولي

إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

Lebanon 24
06-07-2025 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1387626-638874337604890254.jpg
Doc-P-1387626-638874337604890254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين “إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة الروسية اليوم الأحد”.
Advertisement

وذكر سوبيانين على تطبيق تيليغرام أن خبراء يفحصون شظايا الطائرات المسيرة قرب العاصمة الروسية. ولم يتطرق إلى الأضرار أو الخسائر.

وقال حاكم منطقة لينينغراد القريبة من مدينة سان بطرسبرج إنه جرى إسقاط طائرتين مسيرتين دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية إغلاق مطارات مؤقتا في المدينتين ومناطق أخرى وقالت إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: إسقاط 9 مسيّرات كانت متجهة لمحطة الطاقة النووية في أصفهان
lebanon 24
07/07/2025 02:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: تدمير مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو
lebanon 24
07/07/2025 02:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة
lebanon 24
07/07/2025 02:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إسقاط 8 طائرات مسيّرة متطورة غرب إيران من بينها طائرة إم.كيو-9
lebanon 24
07/07/2025 02:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2025-07-06
18:01 | 2025-07-06
17:30 | 2025-07-06
16:59 | 2025-07-06
16:32 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24