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عربي-دولي
وزير خزانة ترامب ينتقد طموح ماسك السياسي: "يفتقر للدعم الشعبي"
Lebanon 24
06-07-2025
|
14:49
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انتقد
وزير الخزانة
الأميركي في
إدارة ترامب
،
سكوت بيسنت
،
يوم الأحد
، إعلان
إيلون ماسك
عن إطلاق "حزب أميركا"، مشيرًا إلى افتقار
ماسك
للدعم الشعبي. وكان ماسك أعلن عن خططه للحزب يوم السبت، بعد خلافات مع
الرئيس ترامب
والجمهوريين حول "مشروع قانون واحد كبير وجميل". وأشار ماسك إلى أن حزبه الجديد سيركز على عدد قليل من السباقات شديدة التنافسية.
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صرح بيسنت لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "لقد حظيت مبادئ قانون "دوج" بشعبية كبيرة. بينما أعتقد بناءً على استطلاعات الرأي، أن إيلون لم يحظَ بنفس الشعبية".
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