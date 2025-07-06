وزير خزانة ترامب ينتقد طموح ماسك السياسي: "يفتقر للدعم الشعبي"

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انتقد الأميركي في ، ، ، إعلان عن إطلاق "حزب أميركا"، مشيرًا إلى افتقار للدعم الشعبي. وكان ماسك أعلن عن خططه للحزب يوم السبت، بعد خلافات مع والجمهوريين حول "مشروع قانون واحد كبير وجميل". وأشار ماسك إلى أن حزبه الجديد سيركز على عدد قليل من السباقات شديدة التنافسية.صرح بيسنت لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "لقد حظيت مبادئ قانون "دوج" بشعبية كبيرة. بينما أعتقد بناءً على استطلاعات الرأي، أن إيلون لم يحظَ بنفس الشعبية".