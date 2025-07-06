نتنياهو حسم قراره

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتخاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا بالمضي قدمًا في اتفاق تهدئة جديد في غزة، بالرغم من الانقسامات داخل حكومته اليمينية. ونقلت القناة 13 عن مسؤولين شاركوا في الاجتماع الوزاري، الذي امتد حتى ساعات الليل المتأخرة من السبت، أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة لاستكمال التفاوض وسد الثغرات العالقة.
وتشمل هذه القضايا
الخلافية:
- انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار.
- آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
- آلية اختيار الرهائن العشرة الأحياء المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وفيما تستمر الضغوط الدولية والإسرائيلية الداخلية على نتنياهو
لإبرام اتفاق يُنهي الحرب المستمرة منذ أشهر، يشهد ائتلافه الحاكم تصدّعًا واضحًا، إذ عارض عدد من الوزراء المتشددين أي وقف دائم لإطلاق النار، مقابل دعم وزراء آخرين للاتفاق، أبرزهم وزير الخارجية
جدعون ساعر.
وكانت القناة 14 قد كشفت عن أجواء مشحونة خلال الاجتماع الأخير، شهدت تبادلًا حادًا في الاتهامات بين وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ما يعكس حجم التوتر داخل المؤسسة الحاكمة بشأن إدارة الملف الغزّي.
من جهتها، أعلنت حركة حماس
أن ردّها على المبادرة المدعومة أميركيًا "اتسم بالإيجابية"، بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بأن إسرائيل
وافقت مبدئيًا على "الشروط اللازمة" لهدنة مدتها 60 يومًا.
لكن، وعلى الرغم من التقدّم النسبي، اعتبر مكتب نتنياهو أن التعديلات التي طلبتها حماس "غير مقبولة"، في إشارة إلى استمرار التباينات الجوهرية، خصوصًا حول مطلب إسرائيل بنزع سلاح الحركة، وهو شرط ترفض حماس حتى مناقشته.
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس ترامب
في واشنطن
يوم الاثنين، في لقاء قد يكون مفصليًا لرسم ملامح المرحلة المقبلة في غزة. (سكاي نيوز)