Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو حسم قراره

Lebanon 24
06-07-2025 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1387653-638874368028466038.png
Doc-P-1387653-638874368028466038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتخاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا بالمضي قدمًا في اتفاق تهدئة جديد في غزة، بالرغم من الانقسامات داخل حكومته اليمينية. ونقلت القناة 13 عن مسؤولين شاركوا في الاجتماع الوزاري، الذي امتد حتى ساعات الليل المتأخرة من السبت، أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة لاستكمال التفاوض وسد الثغرات العالقة.
Advertisement

وتشمل هذه القضايا الخلافية:

- انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار.

- آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

- آلية اختيار الرهائن العشرة الأحياء المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وفيما تستمر الضغوط الدولية والإسرائيلية الداخلية على نتنياهو لإبرام اتفاق يُنهي الحرب المستمرة منذ أشهر، يشهد ائتلافه الحاكم تصدّعًا واضحًا، إذ عارض عدد من الوزراء المتشددين أي وقف دائم لإطلاق النار، مقابل دعم وزراء آخرين للاتفاق، أبرزهم وزير الخارجية جدعون ساعر.

وكانت القناة 14 قد كشفت عن أجواء مشحونة خلال الاجتماع الأخير، شهدت تبادلًا حادًا في الاتهامات بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ما يعكس حجم التوتر داخل المؤسسة الحاكمة بشأن إدارة الملف الغزّي.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن ردّها على المبادرة المدعومة أميركيًا "اتسم بالإيجابية"، بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل وافقت مبدئيًا على "الشروط اللازمة" لهدنة مدتها 60 يومًا.

لكن، وعلى الرغم من التقدّم النسبي، اعتبر مكتب نتنياهو أن التعديلات التي طلبتها حماس "غير مقبولة"، في إشارة إلى استمرار التباينات الجوهرية، خصوصًا حول مطلب إسرائيل بنزع سلاح الحركة، وهو شرط ترفض حماس حتى مناقشته.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس ترامب في واشنطن يوم الاثنين، في لقاء قد يكون مفصليًا لرسم ملامح المرحلة المقبلة في غزة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصادر حكومية للقناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يغادر إلى واشنطن دون قرار يُقيّده بخطوط حمراء لصفقة غزة
lebanon 24
07/07/2025 02:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيني غانتس: قرار عودة إسرائيل للحرب متعلق بسلوك إيران لا نتنياهو
lebanon 24
07/07/2025 02:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سندعم أي قرار يتخذه الرئيس الأميركي
lebanon 24
07/07/2025 02:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير ينتقد قرار نتنياهو: كل مساعدة تدخل غزة ستزوّد حماس بالأوكسجين
lebanon 24
07/07/2025 02:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2025-07-06
18:01 | 2025-07-06
17:30 | 2025-07-06
16:59 | 2025-07-06
16:32 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24