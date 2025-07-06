نتنياهو حسم قراره

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وتشمل هذه الخلافية:- انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار.- آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.- آلية اختيار الرهائن العشرة الأحياء المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.وفيما تستمر الضغوط الدولية والإسرائيلية الداخلية على لإبرام اتفاق يُنهي الحرب المستمرة منذ أشهر، يشهد ائتلافه الحاكم تصدّعًا واضحًا، إذ عارض عدد من الوزراء المتشددين أي وقف دائم لإطلاق النار، مقابل دعم وزراء آخرين للاتفاق، أبرزهم جدعون ساعر.وكانت القناة 14 قد كشفت عن أجواء مشحونة خلال الاجتماع الأخير، شهدت تبادلًا حادًا في الاتهامات بين بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ما يعكس حجم التوتر داخل المؤسسة الحاكمة بشأن إدارة الملف الغزّي.من جهتها، أعلنت حركة أن ردّها على المبادرة المدعومة أميركيًا "اتسم بالإيجابية"، بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي بأن وافقت مبدئيًا على "الشروط اللازمة" لهدنة مدتها 60 يومًا.لكن، وعلى الرغم من التقدّم النسبي، اعتبر مكتب نتنياهو أن التعديلات التي طلبتها حماس "غير مقبولة"، في إشارة إلى استمرار التباينات الجوهرية، خصوصًا حول مطلب إسرائيل بنزع سلاح الحركة، وهو شرط ترفض حماس حتى مناقشته.ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس في يوم الاثنين، في لقاء قد يكون مفصليًا لرسم ملامح المرحلة المقبلة في غزة. (سكاي نيوز)