الحرائق مستمرة في اللاذقية.. وإخمادها "بشكل نهائي" يحتاج عدة أيام

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ووصلت، الأحد، فرق من الدفاع المدني إلى اللاذقية في غرب التي تشهد مساحات واسعة من ريفها حرائق وصفتها سلطات المحافظة بأنها "كارثية".



وجاء في منشور على "إكس" لوزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، أن "مئات آلاف الأشجار الحراجية على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعا باتت رمادا بسبب هذه الحرائق"، منوها بـ"جهود كبيرة" يبذلها 80 فريقا من الدفاع المدني السوري وغيره من الأجهزة. أعلنت السلطات ، الأحد، أن الحرائق التي تشهدها محافظة اللاذقية الساحلية والمستمرة لليوم الرابع على التوالي، أتت على حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية، في حين دعت إلى مزيد من الدعم الدولي للسيطرة على النيران.ووصلت، الأحد، فرق من الدفاع المدني إلى اللاذقية في غرب التي تشهد مساحات واسعة من ريفها حرائق وصفتها سلطات المحافظة بأنها "كارثية".وجاء في منشور على "إكس" لوزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، أن "مئات آلاف الأشجار الحراجية على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعا باتت رمادا بسبب هذه الحرائق"، منوها بـ"جهود كبيرة" يبذلها 80 فريقا من الدفاع المدني السوري وغيره من الأجهزة.

ولاحقاً، تحدّث الصالح في مؤتمر صحافي في اللاذقية عن "كارثة بيئية حقيقية"، مشيراً إلى أن إعلان إخماد النيران بشكل نهائي "يحتاج عدة أيام للمراقبة والمتابعة".



وأتت المساعدة غداة تدخل مروحيات وسيارات إطفاء من المجاورة شمالاً.



وأعلنت السورية مشاركة سلاح الجو في عمليات إخماد الحرائق.



وقد أتت الحرائق على مساحات حرجية كبيرة وأراض زراعية، خصوصاً قرب الحدود مع تركيا، وقد استدعت إخلاء قرى عدة.



وكتبت نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي عبر منصة "إكس": "سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري".



، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في بيان، أن "فرق الأمم المتحدة (موجودة) على الأرض لإجراء تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة، وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة السورية دخول "الفرق الأردنية الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا"، مشيرة إلى توقع وصول طائرات أردنية.



من جهتها، أعلنت مديرية الأردني في بيان، الأحد، إرسال "مجموعة من فرق الإطفاء المتخصّصة من الدفاع المدني لمساعدة" سوريا في إخماد الحرائق، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء زُودت بكامل المعدات والآليات الحديثة اللازمة.

وتعرقل مخلفات الحرب والألغام جهود فرق الإطفاء في الوصول إلى بعض المناطق، وفق ما أعلنت السلطات، في وقت تتطلب السيطرة على النيران إمكانات غير متوافرة في البلد المنهك من النزاع منذ أكثر من 14 عاماً.



وبعد أكثر من ستة أشهر على الإطاحة ببشار ، لا تزال سوريا تعاني تداعيات نزاع استمر أكثر من عقد، ومنها مخلفات متفجرة منتشرة في مناطق واسعة من البلاد.



ومع ارتفاع نسبة الجفاف وحرائق الغابات في العالم نتيجة التغير المناخي، تعرضت سوريا في السنوات الأخيرة لموجات حر شديد وتراجع حاد في الأمطار وحرائق أحراج متكررة.



وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أفادت في حزيران بأن سوريا "لم تشهد ظروفاً مناخية بهذا السوء منذ 60 عاماً"، محذرةً من أن الجفاف غير المسبوق يهدد أكثر من 16 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي.