Advertisement

عربي-دولي

حرائق كارثية في سوريا

Lebanon 24
06-07-2025 | 16:32
A-
A+
Doc-P-1387685-638874422401188087.png
Doc-P-1387685-638874422401188087.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لليوم الرابع على التوالي، تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق المندلعة في جبال اللاذقية السورية وسط أنباء عن خروجها عن السيطرة. والتهمت النيران أكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات الحرجية في جبال اللاذقية حتى اليوم، وسط جهود مضنية لإطفائها.
Advertisement

من جانبه، أشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، الأحد 6 تموز، عبر منصة إكس، إلى أن الوضع مأساوي بشكل كبير في ريف اللاذقية ومئات آلاف الأشجار الحرجية على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعاً باتت رماداً بسبب هذه الحرائق.

وتابع أن الحرائق أسفرت عن تضرر 10 آلاف هكتار، وهذا رقم كبير ويشكل كارثة بيئية حقيقية، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمعنية كي نضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة لترميم الغابات.

ولفت إلى أن 80 فريقاً من الدفاع المدني السوري يبذلون جهداً كبيراً لإطفاء الحرائق إلى جانب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وعدة فرق من فوج الإطفاء الحرجي التابع لوزارة الزراعة ومؤازرة من بعض المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن نحو 160 آلية إطفاء تشارك في إخماد الحرائق إلى جانب 12 آلية هندسية ثقيلة لتقسيم الغابات إلى قطاعات يسهل التعامل معها وفتح طرقٍ أمام سيارات الإطفاء. (cnbc)

مواضيع ذات صلة
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري للجزيرة مباشر: كنا على شفا كارثة أمس لكننا تمكنا من السيطرة على الحرائق في مناطق عدة بريف اللاذقية
lebanon 24
07/07/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة غذائية تُهدّد سوريا
lebanon 24
07/07/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب العراق لدى مجلس الأمن: ندعو لتجنيب المنطقة حرب كارثية
lebanon 24
07/07/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية رغم استئناف دخول المساعدات
lebanon 24
07/07/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2025-07-06
18:01 | 2025-07-06
17:30 | 2025-07-06
16:59 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
15:52 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24