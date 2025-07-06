حرائق كارثية في سوريا

Advertisement

لليوم الرابع على التوالي، تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق المندلعة في جبال وسط أنباء عن خروجها عن السيطرة. والتهمت النيران أكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات الحرجية في جبال حتى اليوم، وسط جهود مضنية لإطفائها.من جانبه، أشار وزير الطوارئ وإدارة السوري رائد الصالح، الأحد 6 ، عبر منصة إكس، إلى أن الوضع مأساوي بشكل كبير في ومئات آلاف الأشجار الحرجية على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعاً باتت رماداً بسبب هذه الحرائق.وتابع أن الحرائق أسفرت عن تضرر 10 آلاف هكتار، وهذا رقم كبير ويشكل كارثة بيئية حقيقية، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمعنية كي نضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة لترميم الغابات.ولفت إلى أن 80 فريقاً من الدفاع المدني السوري يبذلون جهداً كبيراً لإطفاء الحرائق إلى جانب وإدارة الكوارث وعدة فرق من فوج الإطفاء الحرجي التابع لوزارة الزراعة ومؤازرة من بعض المؤسسات الحكومية.وأضاف أن نحو 160 آلية إطفاء تشارك في إخماد الحرائق إلى جانب 12 آلية هندسية ثقيلة لتقسيم الغابات إلى قطاعات يسهل التعامل معها وفتح طرقٍ أمام سيارات الإطفاء. (cnbc)