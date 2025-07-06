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عربي-دولي
وفاة 5 جنود أتراك اختناقاً بغاز الميثان داخل كهف بشمال العراق
Lebanon 24
06-07-2025
|
16:59
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أعلنت
وزارة الدفاع
التركية
أن خمسة عسكريين لقوا حتفهم بسبب تسممهم بغاز الميثان خلال عملية في كهوف بشمال
العراق
الأحد.
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ووقعت الحادثة بينما كان العسكريون يبحثون عن رفات جندي قُتل في المنطقة في أيار 2022، ولم يعثر على جثته حتى الآن.
وكانت
تركيا
تنفذ آنذاك عملية تهدف إلى
القضاء
على مسلحي "
حزب العمال الكردستاني
" المحتمين في كهوف على طول الحدود.
وقالت وزارة الدفاع إنه "أثناء عملية في كهف على ارتفاع 852 متراً، معروف أنه كان يستخدم سابقاً كمستشفى.. تعرّض 19 من رجالنا لغاز الميثان".
وأضافت أنه تم إنقاذهم على الفور، لكن خمسة منهم لقوا حتفهم.
تزامن ذلك مع زيارة أجراها وفد من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد في تركيا إلى مؤسس "حزب العمال الكردستاني"
عبد الله
أوجلان الأحد في إطار مسار السلام الجاري مع الحكومة التركية.
وقال الوفد
الكردي
إن "هذا الحادث أحزن أوجلان وأحزننا جميعاً بشدة"، وأضاف أنه قدم "تعازيه لأسر الضحايا وأقربائهم".
أعلن "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه
أنقرة
"منظمة إرهابية" حلّ نفسه في 12 أيار الماضي، بعد أكثر من أربعة عقود من العنف الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، استجابة لدعوة وجهها زعيمه التاريخي المسجون منذ عام 1999.
ويُعد الصراع بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" أحد أطول النزاعات المسلحة المستمرة حتى اليوم.
ومنذ عقود، تسعى الحركة القومية
الكردية
إلى إقامة دولة مستقلة في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي تشمل أجزاء من تركيا وإيران والعراق وسوريا.
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