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عربي-دولي

ترامب: هناك فرصة جيّدة للتوصّل إلى إتّفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع

Lebanon 24
06-07-2025 | 18:01
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "هناك فرصة جيدة للتوصّل إلى اتفاق في شأن هدنة في غزة خلال هذا الأسبوع"، وذلك قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع"، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة.
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