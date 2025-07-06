ترامب: هناك فرصة جيّدة للتوصّل إلى إتّفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع

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قال الرئيس الأميركي إن "هناك فرصة جيدة للتوصّل إلى اتفاق في شأن هدنة في غزة خلال هذا الأسبوع"، وذلك قبل اجتماعه المرتقب في مع .وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع خلال هذا الأسبوع"، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء لإنهاء الحرب في غزة.