Advertisement

عربي-دولي

سائح فرنسي شاب مفقود في إيران.. وباريس تعرب عن "قلقها" (صورة)

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1387733-638874652815809869.jpg
Doc-P-1387733-638874652815809869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة الأنباء الفرنسية الأحد بأن شاباً فرنسياً كان يجري رحلة سياحية على دراجة هوائية في إيران لم يتواصل مع عائلته منذ 16 حزيران، وهو اختفاء اعتبره "مثيراً للقلق".
Advertisement

ورداً على سؤال بشأن "إشعار بفقدان شخص" نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المصدر إن "هذا الاختفاء مثير للقلق. ونحن على اتصال مع العائلة بهذا الشأن"، مذكراً بأن وزارة الخارجية توصي المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران، لأن طهران تنفذ "سياسة متعمدة لاحتجاز غربيين رهائن"، بحسب تعبيره.

وبحسب الإشعار الذي نشر على "إنستغرام"، فإن لينارت مونتيرلوس البالغ من العمر 18 عاماً يحمل أيضاً الجنسية الألمانية.
 
ولم يوضح المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية ما إذا كان الشاب الفرنسي أحد الأوروبيين الذين أوقفوا مؤخراً في إيران بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن إيران "تستهدف رعايا فرنسيين أثناء عبورهم وتتهمهم بالتجسس وتحتجزهم في ظروف مروعة بعضها يندرج ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي"، بحسب تعبيره.
 
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأحد أن الوزير جان نويل بارو تحدث هذا الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأضافت أن بارو ذكّره "بأن أولوية فرنسا هي أمن" مواطنيها في إيران.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين تم اعتقالهما بشكل تعسفي في ظروف تصل إلى حد التعذيب منذ أكثر من ثلاث سنوات"، بحسب بارو.

لكن الوزارة لم توضح ما إذا كانت قضية لينارت مونتيرلوس قد أثيرت أم لا. (العربية)
 
الإشعار الذي تم نشره على مواقع التواصل للإبلاغ عن فقدان الاتصال بالسائح الفرنسي الشاب في إيران
مواضيع ذات صلة
باريس: قلقون بعد فقدان أثر سائح فرنسي شاب في إيران
lebanon 24
07/07/2025 09:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دول عربية تعرب عن قلقها بعد الضربات الأميركية على إيران
lebanon 24
07/07/2025 09:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية
lebanon 24
07/07/2025 09:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني في طرابلس
lebanon 24
07/07/2025 09:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:22 | 2025-07-07
02:05 | 2025-07-07
01:56 | 2025-07-07
01:50 | 2025-07-07
01:47 | 2025-07-07
01:19 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24