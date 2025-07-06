سائح فرنسي شاب مفقود في إيران.. وباريس تعرب عن "قلقها" (صورة)

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ورداً على سؤال بشأن "إشعار بفقدان شخص" نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المصدر إن "هذا الاختفاء مثير للقلق. ونحن على اتصال مع العائلة بهذا الشأن"، مذكراً بأن توصي المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران، لأن تنفذ "سياسة متعمدة لاحتجاز غربيين رهائن"، بحسب تعبيره.



وبحسب الإشعار الذي نشر على "إنستغرام"، فإن لينارت مونتيرلوس البالغ من العمر 18 عاماً يحمل أيضاً الجنسية . أفاد مصدر فرنسي الأحد بأن شاباً فرنسياً كان يجري رحلة سياحية على دراجة هوائية في لم يتواصل مع عائلته منذ 16 حزيران، وهو اختفاء اعتبره "مثيراً للقلق".ورداً على سؤال بشأن "إشعار بفقدان شخص" نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المصدر إن "هذا الاختفاء مثير للقلق. ونحن على اتصال مع العائلة بهذا الشأن"، مذكراً بأن توصي المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران، لأن تنفذ "سياسة متعمدة لاحتجاز غربيين رهائن"، بحسب تعبيره.وبحسب الإشعار الذي نشر على "إنستغرام"، فإن لينارت مونتيرلوس البالغ من العمر 18 عاماً يحمل أيضاً الجنسية .

ولم يوضح المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية ما إذا كان الشاب الفرنسي أحد الذين أوقفوا مؤخراً في إيران بتهمة التجسس لحساب .



وأكد المصدر الدبلوماسي أن إيران "تستهدف رعايا فرنسيين أثناء عبورهم وتتهمهم بالتجسس وتحتجزهم في ظروف مروعة بعضها يندرج ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي"، بحسب تعبيره.

وأعلنت مساء الأحد أن الوزير جان نويل تحدث هذا الأحد مع نظيره عباس عراقجي. وأضافت أن بارو ذكّره "بأن أولوية هي أمن" مواطنيها في إيران.



وطالب الفرنسي "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سيسيل كولر وجاك ، اللذين تم اعتقالهما بشكل تعسفي في ظروف تصل إلى حد التعذيب منذ أكثر من ثلاث سنوات"، بحسب بارو.



لكن الوزارة لم توضح ما إذا كانت قضية لينارت مونتيرلوس قد أثيرت أم لا. (العربية)