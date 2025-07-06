أشارت مجلة "إيكونوميست" إلى أن الصراع السياسي داخل حكومة أصبح أكثر شراسة، وهو ما يهدد بإلحاق ضرر بالبلاد أكبر حتى من العمليات القتالية.

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وبحسب تقرير نشرته المجلة، فإن رئيس الأوكراني أندريه يرماك يقف في قلب هذه المناورات السياسية.



وأشار التقرير إلى الصعوبات العسكرية الكثيرة التي تواجهها ، ومنها غياب اتفاق على وقف إطلاق النار، وتقدم القوات الروسية في منطقة سومي ودونباس، وتعليق شحنات الأسلحة الأميركية، بالإضافة إلى التصعيد الروسي في استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.



وأضافت المجلة: "لكن الدراما العسكرية ليست سوى جزء من القصة. فالخلفية السياسية الداخلية تثير قلقا لا يقل أهمية - من انقسامات وتطهيرات وصراعات داخلية قد تدمر البلاد من الداخل". وركز التقرير على ثلاث قضايا سياسية ساخنة في أوكرانيا: قضية فساد أليكسي تشيرنيشيف، وشائعات عن تعديل وزاري محتمل وتولي يوليا سفيريدينكو منصب رئاسة الوزراء، إضافة إلى المحاولات المتجددة لإقالة رئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.



وأشارت "إيكونوميست" إلى أن بودانوف تمكن من الاحتفاظ بمنصبه "على الأقل حتى الآن" بفضل دعم التي تعارض إقالته.



وحسب التقرير، فإن يرماك يقف خلف هذه الثلاث. ولاحظت المجلة أنه رغم أن التقارير الإعلامية الغربية توحي بأن "أبواب بدأت تُغلق في وجهه"، إلا أنه يظل الأكثر نفوذا في السياسة الداخلية أكثر منه في أي وقت مضى.



وكتبت "إيكونوميست" أن يرماك يتحكم في 85% من المعلومات التي تصل إلى زيلينسكي، مما "يخلق أجواء خطيرة من التلميحات ونظريات المؤامرة في قلب الجهاز الحكومي".



واعترفت المجلة بأن "المكائد السياسية المخيفة" وتركيز السلطة ليسا بالأمر المستغرب في دولة تعيش صراعا شديدا جدا منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبا. (روسيا اليوم)