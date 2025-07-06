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عربي-دولي
روبوتات تنضم إلى صفوف الجيش الروسي
Lebanon 24
06-07-2025
|
23:39
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أعلنت شركة Komandante Robotics أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ستحصل على روبوتات "ستارنيك" التي يمكن التحكم بها عبر الأقمار الصناعية.
وفي حديث حول الموضوع قال المتحدث باسم الشركة،
أليكسي سميرنوف
:"ستحصل القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة على روبوتات ستارنيك ذات المدى العملياتي
الطويل
، والتي يمكن التحكم بها عبر الأقمار الصناعية. هذه الروبوتات ستستعمل في عمليات زرع الألغام وعمليات نقل المؤن والمعدات للجنود، وعمليات إجلاء المصابين من أرض المعارك".
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وأضاف:"
روبوت
ستارنيك قادر على قطع مسافة تتراوح ما بين 15-30 كلم، حسب سعة البطارية التي سيجهز بها، ويمكنه الحركة بسرعة 20 كلم/ساعة،وعلى سبيل المقارنة فإن الروبوتات العسكرية من نفس الفئة لا تستطيع التحرك في ظل التشويش الإلكتروني لأكثر من كيلومتر ونصف.. الروبوت ليس بحاجة لهوائيات ليتم التحكم به لاسلكيا، يمكن للمشغل التحكم به عبر الأقمار الصناعية من أي مكان على سطح الأرض، من خلال هاتف ذكي أو حاسب لوحي".
وأشار
سميرنوف
إلى أن روبوت "ستارنيك" صغير الحجم ويمكن نقله بسهولة في صندوق السيارة، ويزن 56 كلغ، وحجمه الصغير يجعل من الصعب استهدافه بالطائرات المسيرة الانتحارية أثناء المعارك، كما أن الروبوت جهّز بتقنيات تسمح بنقل الأصوات والصور للمشغل من المنطقة التي يتواجد فيها، والأهم من ذلك هو أنه جهّز بتقنيات التحكم الذاتي التي تسمح له بمتابعة مهمته بشكل تلقائي في حال فقدات الاتصال مع المشغل.
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