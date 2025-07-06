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عربي-دولي

خلال 10 أيام.. 761 حريقا في تركيا

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:58
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سجلت تركيا 761 حريقا خلال العشرة أيام الماضية، ما يشكل نحو ربع إجمالي حرائق العام الجاري، حسب بيان لمديرية الاتصالات التركية.
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وأوضحت السلطات أنه تمت السيطرة على كل الحرائق، بما في ذلك 20 حريقا كبيرا اندلع في ولايات إزمير وساكاريا وهاتاي ومانيسا وإسطنبول وبورصة وبيله جك.
 
وفي إزمير وحدها، تضرر أكثر من 228 منزلا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية علي يرلي قايا. (سبوتنيك)
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