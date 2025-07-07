بـ60 قنبلة.. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف مواقع حوثية في اليمن

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وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم إلقاء نحو 60 قنبلة على أهداف حوثية، كما جرى استهدف السفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون منذ أشهر. نشر الجيش ، الاثنين، مقاطع لإقلاع مقاتلاته لمهاجمة أهداف للحوثيين بموانئ الحديدة ورأس والصليف.وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم إلقاء نحو 60 قنبلة على أهداف حوثية، كما جرى استهدف السفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون منذ أشهر.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية، في وقت مبكر الاثنين، استهدفت موانئ ومنشآت يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورد الحوثيون بإطلاق صواريخ على .



جاءت هذه الهجمات بعد هجوم استهدف سفينة تحمل علم ليبيريا في ، اشتعلت فيها النيران وغمرتها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقا على ترك السفينة. (العربية)