الصين تخفض صادراتها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

انخفضت صادرات اليورانيوم المخصب من إلى بنسبة الثلثين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وأظهرت بيانات الأميركية، حسب تحليل وكالة "نوفوستي"، انخفاض صادرات اليورانيوم المخصب من الصين إلى الولايات المتحدة، بينما جاءت غالبية واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب الصيني خلال شهر أيار.

وبلغ إجمالي الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 118.5 مليون دولار، أي أقل بـ 2.7 مرة من نفس الفترة في 2023.



وفي ما يلي أكبر موردي اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار هذا العام:



: 680.3 مليون دولار، : 596.1 مليون دولار، : 460.6 مليون دولار، : 298 مليون دولار، : 197.6 مليون دولار.



وجاءت الصين في المركز السادس، بينما تلقت الولايات المتحدة شحنات أصغر من (13.8 مليون دولار) وبلجيكا (12.1 مليون دولار). (روسيا اليوم)