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إقتصاد

الصين تخفض صادراتها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
07-07-2025 | 00:52
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انخفضت صادرات اليورانيوم المخصب من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة الثلثين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأميركية، حسب تحليل وكالة "نوفوستي"، انخفاض صادرات اليورانيوم المخصب من الصين إلى الولايات المتحدة، بينما جاءت غالبية واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب الصيني خلال شهر أيار.
 
وبلغ إجمالي الصادرات الصينية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 118.5 مليون دولار، أي أقل بـ 2.7 مرة من نفس الفترة في 2023.

وفي ما يلي أكبر موردي اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار هذا العام:

فرنسا: 680.3 مليون دولار، روسيا: 596.1 مليون دولار، هولندا: 460.6 مليون دولار، بريطانيا: 298 مليون دولار، ألمانيا: 197.6 مليون دولار.

وجاءت الصين في المركز السادس، بينما تلقت الولايات المتحدة شحنات أصغر من اليابان (13.8 مليون دولار) وبلجيكا (12.1 مليون دولار). (روسيا اليوم) 
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