مرحبة بقرار بريكس.. حماس: نطالب بضغوط دولية لوقف إبادة غزة ورفع الحصار

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عبرت حركة ، يوم أمس الأحد، عن ترحيبها بدعوة مجموعة “بريكس” إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وانسحاب كامل لإسرائيل من القطاع وكافة الأراضي المحتلة، دون شروط.جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على البيان الختامي لقمة “بريكس” المنعقدة في البرازيلية.وقالت الحركة: “نرحب بما جاء في البيان الختامي لقمة (بريكس)، ودعوته لوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب جيش ، وإدانته لانتهاكات القانون الإنساني الدولي، واستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب”.وأضافت: “ندعو ، وكل دول العالم، لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإرهابي للامتثال للقانون الدولي، ووقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء في غزة”.وطالبت “برفع الحصار الإجرامي المفروض على أكثر من مليوني إنسان”.