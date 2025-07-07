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عربي-دولي
جرحى واعتقالات في حملة عسكرية إسرائيلية جديدة بالضفة
Lebanon 24
07-07-2025
|
01:04
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جرح 6 فلسطينيين، مساء يوم أمس الأحد، بينهم 3 بالرصاص الحي و3 آخرون جراء اعتداء بالضرب، خلال اعتداءات نفذها الجيش
الإسرائيلي
بالضفة الغربية المحتلة.
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وأكدت
وكالة الأنباء
الفلسطينية
“وفا” إصابة 3 مواطنين برصاص
الاحتلال
خلال مواجهات بمنطقة تلة مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية”.
من جانبها، أفادت
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
أن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين لطفلين، أحدهما (15 عاماً) أصيب برصاصة في الفخذ، والآخر (16 عاما) برصاص حي في البطن واليد.
وقال شهود
عيان
لمراسل للأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل
الغاز
، ما أدى إلى “اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بين المواطنين”.
وفي محافظة
طولكرم
، أوضحت
جمعية الهلال الأحمر
أن طواقمها تعاملت مع إصابتين نقلتا إلى المستشفى، جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي على شابين عند حاجز عناب العسكري شرقي المدينة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وفي
الخليل
جنوبي الضفة، قال الناشط بديع دويك إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقه رافع دويك من أمام منزله في حي جبل
الرحمة
، بعد الاعتداء عليه بـ”الضرب المبرح حتى نزف دما”، وفق إفادته للصحفيين.
وأضاف أن الجنود قيدوا شقيقه واقتادوه إلى جهة مجهولة.
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