جرحى واعتقالات في حملة عسكرية إسرائيلية جديدة بالضفة

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جرح 6 فلسطينيين، مساء يوم أمس الأحد، بينهم 3 بالرصاص الحي و3 آخرون جراء اعتداء بالضرب، خلال اعتداءات نفذها الجيش بالضفة الغربية المحتلة.وأكدت “وفا” إصابة 3 مواطنين برصاص خلال مواجهات بمنطقة تلة مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية”.من جانبها، أفادت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين لطفلين، أحدهما (15 عاماً) أصيب برصاصة في الفخذ، والآخر (16 عاما) برصاص حي في البطن واليد.وقال شهود لمراسل للأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل ، ما أدى إلى “اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بين المواطنين”.وفي محافظة ، أوضحت أن طواقمها تعاملت مع إصابتين نقلتا إلى المستشفى، جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي على شابين عند حاجز عناب العسكري شرقي المدينة، دون تقديم تفاصيل إضافية.وفي جنوبي الضفة، قال الناشط بديع دويك إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقه رافع دويك من أمام منزله في حي جبل ، بعد الاعتداء عليه بـ”الضرب المبرح حتى نزف دما”، وفق إفادته للصحفيين.وأضاف أن الجنود قيدوا شقيقه واقتادوه إلى جهة مجهولة.