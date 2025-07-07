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خلال الليل.. الدفاعات الروسية تسقط 91 مسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
07-07-2025 | 01:14
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 91 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فوق مقاطعات غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.
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ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 91 طائرة مسيرة منها 20 فوق بيلغورود و14 فوق كورسك و9 فوق ليبيتسك و8 فوق بريانسك و8 فوق مقاطعة موسكو و8 فوق فورونيج و7 فوق البحر الأسود و3 فوق نوفقورود و3 فوق تفير و3 فوق تامبوف و3 فوق لينينغراد و2 فوق أريول وواحدة فوق فلاديمير و1 فوق إقليم كراسنودار و1 فوق جزيرة القرم.

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