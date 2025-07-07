خلال الليل.. الدفاعات الروسية تسقط 91 مسيّرة أوكرانية

أعلنت أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 91 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فوق مقاطعات غربي البلاد وشبه والبحر الأسود.

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ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 91 طائرة مسيرة منها 20 فوق بيلغورود و14 فوق كورسك و9 فوق ليبيتسك و8 فوق بريانسك و8 فوق و8 فوق فورونيج و7 فوق و3 فوق نوفقورود و3 فوق تفير و3 فوق تامبوف و3 فوق و2 فوق أريول وواحدة فوق و1 فوق إقليم و1 فوق .